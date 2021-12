Das Hoch über Mitteleuropa bleibt in den kommenden Tagen bestehen. Folgen: Es bleibt meist trocken, und auch die Sonne zeigt sich immer wieder am Himmel. Es gibt aber auch viele Wolken und Nebel. Bis Weihnachten könnten skandinavische Störungen für winterliche Überraschungen sorgen.

Der Schwerpunkt des Hochs verschiebt sich bis zum Wochenende allerdings zu den Britischen Inseln. Dadurch kann die Luftmasse mit nordöstlicher Strömung allmählich abkühlen. Zudem ist es möglich, dass mit der trockenen Luft das triste Einheitsgrau ausbleibt.

Vorhersage

Donnerstag: Heute lichtet sich das Wolken- und Nebelgrau und überlässt zumindest zeitweise der Sonne das Feld. Allerdings ziehen im Tagesverlauf mit leichtem Nordostwind neue tiefhängende Wolkenfelder herbei. Die Temperaturen bewegen sich im erträglichen Bereich.

Freitag: Wie sich das Wetter an diesem Freitag entwickelt, lässt sich nur vermuten. Ein Wechsel von Sonne, Nebel und Wolken ist möglich. Abgesehen von Nebelnässe bleibt es aber trocken. Die Temperaturen sind davon abhängig, ob die Sonne scheint oder der Himmel von Einheitsgrau verdeckt wird.

Samstag: Bei etwas auflebendem Wind und damit verbundener trockener Luft könnten sich die Nebelfelder häufiger auflösen oder zumindest anheben. Dann besteht die Möglichkeit für Sonnenschein, aber auch die Gefahr weiterer, von Osten hereindriftender tiefhängender Bewölkung. Die Temperaturen sinken leicht.

Sonntag: Heute sollte sich die Sonne in der klaren und trockenen Luftmasse häufiger in Szene setzen und unsere Gemüter erheitern, bevor zum Abend von Norden her voraussichtlich neue Wolken aufziehen, die jedoch kaum Niederschlag im Gepäck haben. Die Temperaturen halten sich im mäßig-kalten Bereich auf. Nachts kann es leichten Frost geben.

Weiterer Trend

Zu Beginn der kommenden Woche ändert sich am Wetter nicht viel. Die Nachtfrostgefahr nimmt jedoch zu. Von Dienstag auf Mittwoch könnte eine intensivere Störung für etwas Regen oder Schneeregen sorgen. Anschließend stehen die Zeichen eher auf Winter. Schnee an den Feiertagen liegt also durchaus im Bereich des Möglichen.