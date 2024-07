Nach 25 Jahren im Amt steht Otfried Buß nicht mehr an der Spitze der Gemeinde. Der Gemeinderat hat Jochen Weiß zu dessen Nachfolger als Ortsbürgermeister gewählt.

Der 52 Jahre alte Weiß blickt bereits auf 20 Jahre Erfahrung in der Kommunalpolitik zurück. Der als kaufmännischer Angestellter bei Bito in Meisenheim tätige neue Ortsbürgermeister wurde 2004 erstmals in den Gemeinderat gewählt. Vor zehn Jahren wurde er zum Beigeordneten gewählt, 2016 übernahm er das Amt des Ersten Beigeordneten. Darüber hinaus vertrat Weiß zehn Jahre lang – bis 20214 – die FWG im Verbandsgemeinderat Lauterecken.

Weiß ist verheiratet, hat zwei Kinder – in Kappeln leben auch seine Schwester und sein Bruder. Auch in den Vereinen ist Weiß quasi überall vertreten – bei der Feuerwehr, im Sport- und Gesangverein, bei der Erbruthengemeinschaft. Er unterstützt zudem das Team, dass die Kappeler Homepage betreut. „Eigentlich bin ich in Kappeln überall vertreten, außer bei den Landfrauen, aber auch da darf ich helfen. Denn dort ist die Frau dabei“, berichtet er und lacht. Weiteres Hobby ist die Musik. Weiß singt, spielt Gitarre und Tenorhorn. Mit seinem Bruder hat er während der Corona-Pandemie im Ort kleine Konzerte gegeben, und noch heute ziehen die beiden mit einem alten, umgebauten Leiterwagen bei Feiern durch den Ort.

Beigeordnete gewählt

„Erreichtes zu unterhalten, wird kein Selbstläufer“, ist sich der neue Ortschef sicher, „und große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus“. In den nächsten zwei Jahren soll der Ausbau der L377 in Richtung Merzweiler erfolgen – eventuell kombiniert mit dem anstehenden Breitbandausbau. Bereits fertig seien die Verträge für zwei Windkraftanlagen – Großprojekte, die unterhalten werden müssen. Die Jugend einbinden und das Vereinswesen erhalten, „gemeinsam feiern und schaffen“, seien weitere Aspekte, die Weiß angehen will. Diskutiert werden soll auch das Thema Zweitwohnsitzsteuer. Der neue Flächennutzungsplan sieht keine neuen Bauflächen im Ort vor, Leerstände gibt es keine, sodass „wir junge Leute, die bleiben wollen, ziehen lassen müssen“.

Komplettiert wird die Gemeindespitze vom Ersten Beigeordneten Christian Lukas sowie dem weiteren Beigeordneten Kai Braun.