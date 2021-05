Der Wasserzweckverband Ohmbachtal, der große Teile des Landkreises Kusel mit Trinkwasser versorgt, steckt viel Geld in eine höhere Betriebs- und Versorgungssicherheit.

So hat er unter anderem beschlossen, für 75.000 Euro die aus dem Jahr 1972 stammende Notstromanlage im Bereich Schönenberg-Kübelberg durch eine gut erhaltene, kaum gebrauchte und deutlich moderne Anlage zu ersetzen.

Angeschafft werden für weitere fast 30.000 Euro ein Ersatzgerät für die drei Förderpumpen im Gewinnungsgebiet Schönenberg-Kübelberg sowie ein Aggregat für den Hochbehälter Steinbach. „Das müssen wir jetzt machen, da solche Pumpen derzeit eine Lieferzeit von rund einem Jahr haben. So lange könnten wir nicht warten, wenn wirklich mal etwas ausfällt“, begründete Verbandsvorsteher Klaus Müller gegenüber der RHEINPFALZ.

Neuer Ersatzrechner

Hinzu kommt noch für 8200 Euro ein zweiter Rechner für die Datenübertragung zwischen Wasserwerk und allen Außenstationen – um für einen eventuellen Ausfall des eigentlichen Rechners gerüstet zu sein. Dieser Rechner liefert alle relevanten Daten für den Betrieb der Wasserversorgung inklusive Wasserstände in den Hochbehältern oder Störungen.

Fast 120.000 Euro investiert der Wasserzweckverband in diesem Jahr in die Erneuerung älterer Versorgungsleitungen. Das Geld fließt zum einen in den Ersatz einer noch aus Asbestzement bestehenden Leitung zwischen Elschbach und Nanzdietschweiler sowie, gemeinsam mit den Stadtwerken Kusel, in eine neue Leitung im Bereich des Hochbehälters Selchenbach. „Unsere Versorgung ist bereits sicher. Jetzt wird sie noch sicherer“, wertete Müller das Investitionsprogramm.