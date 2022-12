Im Falle eines sogenannten Blackouts bei der Stromversorgung könnte der Wasserzweckverband Ohmbachtal die Wasserversorgung für seine Abnehmer für eine längere Zeit aufrechterhalten. Wie der Verbandsvorsitzende Klaus Müller in der jüngsten Verbandsversammlung sagte, verfüge der Zweckverband über Anzahl von Notstromaggregaten mit einer entsprechenden Leistungsstärke. Voraussetzung sei allerdings, dass die Versorgung mit Dieselöl, das zum Betrieb der Aggregate benötigt wird, nicht zusammenbricht. Müller bezog sich in seinen Ausführungen auf einen kürzlich in der RHEINPFALZ erschienenen Artikel über die denkbaren Folgen eines Blackouts.