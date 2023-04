Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In mehreren Straßen Waldmohrs war am Samstag die Wasserversorgung unterbrochen. Grund war ein Druckabfall in der Leitung. Nach 45 Minuten war das Problem behoben, die Suche nach der Ursache läuft aber noch.

Der Stadtbeigeordneten Charlotte Jentsch zufolge war offenbar ein größeres Gebiet betroffen. Sie wisse von Haushalten im Hochhaus (Weiherstraße), in der Breitenbacher Straße, der Eichelscheiderstraße