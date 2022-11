Am Mittwoch, 23. November, wird die Wasserversorgung im Einmündungsbereich der Hauptstraße, der Bundesstraße 420 und der Talstraße wegen Montagearbeiten an der Wasserversorgungsanlage von 12 bis etwa 17 Uhr teilweise eingestellt. Wie die Verbandsgemeindewerke mitteilen, ist der Bereich „Hauptstraße von Einmündung Hinterau bis einschließlich Hauptstraße 105“ betroffen. Zudem könne es im Ortsteil Hundheim wegen einer Notversorgungsleitung in höher gelegenen Ortsbereichen (Am Kesselberg, Am Mittelberg, Auf dem Hügel und An der Steige) zu einer Druckminderung kommen.