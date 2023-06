Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gemeinde Ohmbach wird am Heimat- und Kulturtreff keine Sickerkästen installieren, obwohl die Wasserschäden in den Innenräumen nicht zu übersehen sind. Diesen Beschluss fasste der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Dienstag. Grund sind die hohen Kosten.

Ursache der Schäden ist das durch die Glastüren eindringende Regenwasser. Schon im Mai hatte sich der Rat mit diesem Thema befasst. Die beauftragte Firma hat inzwischen die Türen