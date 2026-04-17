Bis Samstagabend geht dann mal gar nichts mehr in puncto motorisierter Verkehr: Wie die Verwaltung der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein mitteilt, muss die Lautertalstraße in Lauterecken am Freitag auch noch an einer weiteren Stelle gesperrt werden. Dies sei notwendig, weil es zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei und die Reparatur eine Sperrung der Straße unabdingbar mache.

Am Knotenpunkt Turnerheim/Abfahrt Cronenberger Straße und Wälderbusch ist nun ohnehin schon seit vor Ostern gesperrt – und das wird auch noch länger so bleiben. Wenigstens nur für zwei Tage ist die Lautertalstraße nun allerdings auch ein kleines Stück weiter in Richtung Stadtmitte nicht mehr passierbar, weil besagte Reparatur im Wasserversorgungsnetz ansteht.

Umleitung über Festplatz funktioniert nicht

Die Krux dabei: Die neuralgische Stelle liegt vom Veldenzplatz her gesehen vor der Einfahrt zum Festplatz. Jener aber fungiert zurzeit als Umleitungsstrecke für Verkehrsteilnehmer, die von Überlauterecken kommen oder dorthin fahren möchte. Auch die Schillerstraße inklusive Seniorenheim und Pizzeria Firenze ist nur über den Festplatz ohne größere Umwege erreichbar.

Die Sperrung werde voraussichtlich am frühen Freitagabend eingerichtet und bis mindestens Samstagabend aufrechterhalten, teilt die Verwaltung mit. Eine Umleitung, bei der es stellenweise arg eng ist, erfolgt über die Rheingrafenstraße. Die Straßenverkehrsbehörde versichert in ihrer Mitteilung, dass Feuerwehr und Rettungsdienst trotz Sperrung zuverlässig zu allen dort gelegenen möglichen Einsatzorten gelangen könnten.