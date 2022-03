Für die Elektrifizierung der ländlichen Gebiete und in der einsetzenden Industrialisierung im 19. Jahrhundert hat die zumeist an Mühlenstandorten genutzte Wasserkraft eine nicht zu unterschätzende Rolle gespielt.

Und auch aktuell ist die Wasserkraftnutzung im Mix der erneuerbaren Energien wichtig: denn die Wasserkraftanlagen werden emissionsarm betrieben, liefern Grundlaststrom und weisen weniger Leistungsschwankungen auf als Photovoltaik- oder Windkraftanlagen. Doch Wasserkraftnutzung hat Auswirkungen auf die Natur, speziell auf die Gewässerökologie und die Fischvorkommen. Hier kommt Brüssel mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie aus dem Jahr 2000 ins Spiel. Deren Ziel ist es, in allen Mitgliedsländern einen guten ökologischen und chemischen Wasserzustand bis 2015 zu erreichen.

In Deutschland setzen die Bundesländer diese Vorschrift um. Und in Rheinland-Pfalz wird mittlerweile das Jahr 2027 als Zieldatum angepeilt, an dem die Fließgewässer einen guten ökologischen Zustand aufweisen sollen. Aus dem jüngsten Bericht ergibt sich zudem, dass für einige Abschnitte der Bäche und Flüsse dieses Ziel erst nach 2027 zu erreichen ist.

Renaturierungen geplant

Laut Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd weist der Mittlere Glan ein „mäßiges“, Oberer und Unterer Glan sowie Untere Lauter nur ein „unbefriedigendes ökologisches Potenzial“ auf. Bereits zwischen 2012 und 2014 habe der Landkreis die Wehre an den Standorten Erdesbach, Offenbach-Hundheim und Streitmühle für mehr als 740.000 Euro umgebaut. In den zurückliegenden sechs Jahren sind den Angaben zufolge weitere Projekte am Mittleren Glan realisiert worden, um die Durchgängigkeit der Gewässer, die Uferstruktur und die Auenentwicklung zu verbessern. Neben anderen Maßnahmen betraf dies den Rückbau des Wehrs Godelhausen, Umgestaltung der Gleiten Theisbergstegen und Matzenbach, sowie der Umbau des Wehrs Ritschmühle bei Kusel. Von der SGD-Süd und dem Kreis Kusel wurden dafür rund 880.000 Euro aufgewendet.

An Glan und Lauter sind in den nächsten Jahren dem aktuellen Bewirtschaftungsplan 2022 bis 2027 zufolge Renaturierungen an 39 Abschnitten geplant. Zudem sollen an allen Wasserkraftanlagen und Querbauwerken Fischaufstiegsanlagen angelegt, verbesserte Einlaufrechen vor den Turbinen angebracht sowie Umgehungsleitungen für den Fischabstieg hergestellt werden.

Nicht mehr in Betrieb befindliche Querbauwerke werden entweder zurückgebaut oder umgestaltet, wie Konstantin Kempf von der Wasserwirtschaftsbehörde SGD Süd in Neustadt erläutert. Für dieses Maßnahmenbündel sind 8,4 Millionen Euro veranschlagt.

Die Betreiber von Wasserkraftanlagen wenden sich gegen aus ihrer Sicht zu strenge Umweltauflagen. Die Durchgängigkeit der Flüsse für den Erhalt der Arten müsse mit Auf- und Abstiegshilfen geschaffen werden und nicht mit dem Abriss der Wehre, argumentiert der Bundesverband Erneuerbarer Energie. Wasserkraftbetreiber hätten bereits in Fischauf- und abstiegsanlagen, Rechen mit kleineren Abständen, Aalrohre, Verbesserungen der Gewässermorphologie und andere Maßnahmen zur ökologischen Modernisierung investiert.

Richard Kail, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke Rheinland-Pfalz Saar, kritisiert vor allem Pläne, um Mindestwassermengen für die Flüsse festzuschreiben. Dadurch werde die Stromerzeugung der Anlagen sinken. Sie könnten dann nicht mehr kostendeckend betrieben werden.

Hingegen empfahlen Wissenschaftler im November, die Förderung kleiner Wasserkraftanlagen zu beenden. Die Wasserkraftnutzung sei einer der Gründe, warum Deutschland die verbindliche Umweltziele im Gewässer- und Biodiversitätsschutz verfehle, führen sie an.