Am Mittwoch, 15. April, fließt im Breitenbacher Ortsteil Bambergerhof von 8 bis 11 Uhr kein Frischwasser aus der Leitung.

Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal erneuert auf dem Bambergerhof die Wasserleitung. In der Straße, die zum Friedhof führt, wird eine komplett neue Leitung verlegt, aber auch in dem Teil der Hauptstraße, der in Richtung Waldmohr liegt. Deshalb befindet sich am Ortsende in Richtung Waldmohr zurzeit auch eine größere Baustelle, durch die der Verkehr einspurig geführt wird. Eine Ampel regelt den Verkehr. Am Mittwoch nun wird bei sechs Häusern die Wasserversorgung abgestellt, um eine Ringleitung zu schließen, wie David Ridzewski von der Verbandsgemeindeverwaltung auf Anfrage erläuterte. Zwischen 8 und 11 Uhr wird kein Wasser zu den Häusern mit den Hausnummern 54, 56, 58, 60, 62 und 64 geleitet. Die Bewohner aller anderen Häuser auf dem Bambergerhof und erst recht in Breitenbach müssen nicht auf fließendes Wasser verzichten, für sie wird die Versorgung nicht unterbrochen, so Ridzewski. In Breitenbach hatte eine Mitteilung der Verbandsgemeinde über das Abstellen der Wasserversorgung für Verwirrung gesorgt. Einige Breitenbacher Bürger hatten die Mitteilung so verstanden, dass auch im Hauptort Breitenbach das Wasser abgestellt würde. Das wird nicht passieren, stellte Ridzewski auf Anfrage klar.