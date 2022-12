Wohl aus einem neu installierten Boiler in der Küche der Kantine ganz oben im Lauterecker Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde ist am vergangenen Wochenende Wasser durchs ganze Haus gelaufen – die Treppen runter bis ins Bürgerbüro und auch in einige Büros. Wie und wieso sich das Wasser gerade diesen Weg gesucht habe und beispielsweise sein Büro unbeschädigt ließ – wer wisse das schon, sagt Bürgermeister Andreas Müller. Am Samstagnachmittag, da war in Lauterecken Weihnachtsmarkt, sei er noch im Haus gewesen: „Da war noch kein Wasser, es muss danach losgegangen sein.“ Am Montagmorgen offenbarte sich das Malheur, schnell musste eine Firma mit Wassersaugern herbeigerufen werden. Trockengeräte wurden aufgestellt. „Es war auch relativ schnell trocken“, sagt Müller. Nächste Woche soll ein Gutachter kommen, um die Ursache zu suchen und Schäden aufzunehmen. Derzeit wird im Verwaltungsgebäude saniert, unter anderem die Elektrik erneuert. Der erste Stock sei fertig, informiert Müller. Die Baufirmen seien am Montag direkt da gewesen und hätten Maßnahmen eingeleitet.