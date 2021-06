Die Feuerwehr meldet zahlreiche Unwettereinsätze vom Freitagabend. In Altenglan Rammelsbach, Patersbach, Haschbach, Herchweiler und Kusel drang in mehreren Häusern Wasser ein, Straßen wurden überflutet und mit Geröll verschmutzt. Hier pumpten die Wehren Wasser ab, reinigten Straßen und setzten ausgehobene Kanaldeckel wieder ein. Fast zeitgleich wurde wegen Starkregen Alarm ausgelöst. Im Hotel Felschbachhof in Ulmet drang Wasser von einem angrenzenden Feld ein, ebenso in ein Gebäude im Ort. In Erdesbach war eine Straßenunterführung verstopft, konnte aber von Anwohnern freigemacht werden. In Altenglan, Patersbach und Oberalben mussten die Helfer zu überschwemmten Kellern und Straßen ausrücken. Bei Niederalben sorgte ein umgestürzter Baum für einen Einsatz.