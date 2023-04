Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Wasgau-Markt in Glan-Münchweiler wird zum 31. Mai 2021 geschlossen. Dies hat Wasgau-Marketingleiterin Isolde Woll auf Anfrage der RHEINPFALZ am Freitag bestätigt. Entlassungen solle es aber wegen der Schließung keine geben.

Eröffnet wurde die Wasgau-Filiale in Glan-Münchweiler laut Woll im Jahr 2006. Nun ist ein Ende in Sicht. Der Mietvertrag ist bereits gekündigt, die Mitarbeiter wurden am Donnerstag in