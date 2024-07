Christopher Peters vom Wasgau-Markt in der Kuseler Industriestraße hat Silber gewonnen – beim bundesweiten Wettbewerb „Marktleiter des Jahres 2024“.

Der 39-jährige Kaufmann überzeugte die Jury des Fachmagazins „Lebensmittel Zeitung direkt“ mit Kompetenz, Engagement, Teamgeist und Sortimentsauswahl, teilte das Unternehmen mit. Peters war im Wettbewerb „Supermarkt Stars“ angetreten, der zum elften Mal ausgetragen wurde. Er erreichte in der Kategorie der Marktleiter den zweiten Platz in Silber.

Seit der Eröffnung des Kusel Centers im Dezember 2019 leitet Peters den dortigen Wasgau. Der dreifache Familienvater, der in Schwarzerden wohnt, ist für 61 Mitarbeiter zuständig. Bei der Preisverleihung am 18. Juni im Frankfurter Palmengarten war die gesamte Wasgau-Unternehmensführung mit von der Partie, berichtet er. Mitarbeiter aus verschiedenen Lebensmittelgeschäften bundesweit konnten sich bewerben als Marktleiter, Hausleiter, Team sowie Jungunternehmer des Jahres. Die Preise wurden jeweils in Gold, Silber und Bronze vergeben, berichtet Peters.

Fachjury lobt Sortimentsgestaltung

Beworben hatte sich der 39-Jährige auf Anregung von Wasgau-Bezirksleiter Christian Fasan. Die Fachjury lobte seine „kreative sowie bewusst regional orientierte Sortimentsgestaltung in Verbindung mit vorbildlichen Führungsqualitäten in einem engagierten Team“. Pokal und Urkunde „geben mir Anerkennung und machen mich sehr stolz“, freut sich Peters über sein Abschneiden. Bei den Marktleitern erhielt Debora Agelidu vom Rewe in Köln Gold, der dritte Preis ging nach Göttingen.

„Wir sind riesig stolz auf diesen Erfolg bei den ,Supermarkt Stars’ und freuen uns einmal mehr, dass mit ihm ein Mitarbeiter geehrt wurde, der schon seit seinem beruflichen Start zur Wasgau-Familie gehört und sich auf vielfältigste Weise für unser Unternehmen einbringt“, zeigte sich Vorstandssprecher Ambroise Forssman-Trevedy begeistert von der Auszeichnung. Gerade in Bezug auf Azubis sei der Frischemarkt zu einer Talentschmiede geworden, wurde gelobt. Gleich mehrere Absolventen hätten nach der Ausbildung sofort in anderen Märkten höhere Positionen bis hin zur Marktleitung übernommen.

Torwandschießen um FCK-Tickets

Was den Marktleiter noch auszeichnet? „Ich habe ein engagiertes, freundliches Team. Damit strahlen wir für die Kundschaft Kompetenz aus“, sagt Peters selbstbewusst. Seine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann absolvierte er nach einem Praktikum im Wasgau Birkenfeld. Die erste Leitungsposition ließ nicht lange auf sich warten. Von Niederkirchen ging er als Marktleiter nach Hütschenhausen und Morbach. Seit 20 Jahren bei Wasgau habe er bisher immer schwarze Zahlen geschrieben, betont Peters. Konkurrenz durch die Discounter in der Nachbarschaft fürchtet er nicht: „Jedes Geschäft bringt weitere Frequenz“, so seine Erfahrung.

Peters Ziel: „Den Standort weiter verbessern.“ Dazu gehörten auch Events mit und für die Menschen und Vereine aus dem Umkreis. Wie etwa das Torwandschießen mit der Feuerwehr am Samstag, bei dem FCK-Tickets und Einkaufsgutscheine gewonnen werden konnten.