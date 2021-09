Auf das Alarmstichwort „Feuer mit Menschenrettung“ in der Haupersweiler Straße wurden die Feuerwehren Herchweiler, Konken und Kusel am Dienstag gegen 18.30 Uhr hin alarmiert. Vor Ort trafen sie in einer Wohnung auf eine brennende Waschmaschine, die von einem Trupp unter Atemschutz gelöscht und ins Freie gebracht wurde. Die Hausbewohner konnten unverletzt das Gebäude verlassen. Aufgrund der brisanten Alarmmeldung wurden auch Kräfte des Rettungsdienstes, die Führungsstaffel der Feuerwehr sowie die Polizei alarmiert. Die Feuerwehr Altenglan kümmerte sich um die kontaminierte Einsatzkleidung und Ausrüstung.