Ein alter Bekannter ist am Dienstag, 22. Februar, zu Gast in der RHEINPFALZ-Sprechstunde: Wolfram Käfer, über zehn Jahr der Spezialist am Westpfalz-Klinikum in Kusel für die Wirbelsäulen-Chirurgie, ist von 14.30 bis 16 Uhr für die RHEINPFALZ-Leser zu erreichen. Er beantwortet Fragen zu Rückenleiden und speziell zur Wirbelsäulenkanalverengung.

Die Wirbelsäule trägt den Körper, ist sozusagen das tragende Element. Entlang der Wirbelsäule verläuft das Rückenmark. Eine Verengung des Wirbelsäulenkanals kann Rückenschmerzen verursachen, weil dort Nerven vorbeilaufen. Die Therapie kann konservativ durch Spritzen oder Krankengymnastik erfolgen, im fortgeschrittenen Stadium kann eine Operation helfen.

Die Gründe für die Probleme können vielschichtig sein. „Bei über 90 Prozent verändert sich ab dem 60. Lebensjahr die Bandscheibe“, erklärt Käfer. Das sei oft ausgelöst durch Verschleiß, aber auch anlagebedingt, wie man aus der Zwillingsforschung wisse. Es komme vor, dass zwei Menschen, nach der Geburt getrennt, mit unterschiedlichem Lebensstilen, die gleichen Problemen bekämen – „selbst wenn der eine als Landwirt und der andere als Rechtsanwalt arbeitet“.

Generell habe der Lebensstil aber eine große Auswirkung auf den Bewegungsapparat, erklärt der Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Chirurgie. „Wer aktiv ist, vielleicht Yoga macht, laufen geht, auf dem Rad unterwegs ist oder sich gut ernährt, der hat meist weniger Probleme“, erklärt der Mediziner.

Käfer war bis Ende September 2021 Leitender Arzt der Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie am Westpfalz-Klinikum in Kusel. Danach machte er sich selbstständig mit einer Kassenzulassung in Glan-Münchweiler (in der Bahnhofstraße) und einer Privatpraxis in Kaiserslautern (im PRE-Park). „Ich brauchte nach 25 Jahren in der Klinik einfach mal eine neue Herausforderung“, berichtet er.

Info

Wolfram Käfer ist am Dienstag, 22. Februar, von 14.30 bis 16 Uhr am RHEINPFALZ-Telefon erreichbar unter der Nummer 06381 921218.