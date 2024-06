Seit ungefähr einem Monat steht er da am Kreisel: ein sogenannter Mystery-Automat. An ihm kann man Pakete kaufen, die nicht zugestellt werden konnten. In denen könne alles Mögliche enthalten sein, wie der Betreiber erklärt.

Ungefähr 20 Fächer hat der Automat, der zwischen Imbiss und Eisautomat am großen Kreisel in der Glanstraße steht. In jedem Fach befinden sich ein oder mehrere Päckchen.