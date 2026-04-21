Das Börsborner Dorfgemeinschaftshaus ist der Treffpunkt des Orts. Allerdings muss an dem Gebäude in absehbarer Zeit ein bisschen was gemacht werden.

Das Börsborner Dorfgemeinschaftshaus (DGH), ein altes Schulhaus, wird zu verschiedenen Zwecken genutzt: Dort tagt der Ortsgemeinderat, dort ist Gastronomie zu finden, dort werden Veranstaltungen ausgerichtet, dort hat der Ortsbürgermeister sein Dienstzimmer. Außerdem ist in dem Gebäude eine Wohnung für Geflüchtete untergebracht. „Das Bürgerhaus wird wirklich gut genutzt“, sagt Ortsbürgermeister Uwe Bier. Einmal im Monat findet das sogenannte Vezählches-Café im DGH statt, donnerstags treffen sich die Bouler, montags kommt eine Gymnastikgruppe zusammen, dienstags die Landfrauen.

In Sachen Gastronomie gab es in der Vergangenheit einige Wechsel, von Februar 2025 an wurde die Gaststätte 13 Monate von einer Familie aus Brücken unter dem Namen „Treffpunkt Bürgerhaus Börsborn“ geführt, zuvor hat unter anderem der Förderverein der Ortsgemeinde sie ein Jahr lang betrieben. Im Mai zieht wieder ein neuer Pächter ein. Dessen Start markiert ein „Tanz in den Mai“ am 30. April sowie ein Frühschoppen am darauffolgenden Tag im Biergarten hinter dem DGH.

Letzterer wird in den warmen Monaten gerne genutzt. Ein fester Termin rund um das Bürgerhaus ist außerdem die Kerwe, die im September dort gefeiert wird, alle zwei Jahre findet außerdem ein Weihnachtsmarkt statt. In den anderen Jahren steigt stets ein Dorffest.

Renovierung oder Neubau?

Allerdings ist das Gebäude nicht mehr das jüngste – und der Ortsbürgermeister weiß, dass in absehbarer Zeit am Bürgerhaus ein bisschen was getan werden muss. „In erster Linie sind ein paar dringende Arbeiten zu erledigen“, sagt Bier. Konkret spricht er etwa Risse an der Außenfassade an, die geflickt werden müssten. Langfristig seien jedoch größer angelegte Maßnahmen nötig. „Was das betrifft, sind wir aber noch in der Überlegungsphase“, sagt der Ortschef. „Eine energetische Sanierung des Hauses würde ungefähr 800.000 Euro kosten“, bringt er eine Zahl ins Spiel. Diesbezüglich sei vor wenigen Jahren eine Machbarkeitsstudie durchgeführt worden. Abriss und Neubau hingegen würden die Millionenmarke übersteigen.

„Letzteres steht aktuell aber gar nicht zur Debatte“, stellt er klar. „Wir müssen uns über all das erst mal Gedanken machen, weil wir ja auf Fördergelder angewiesen sind.“ Nicht alle Maßnahmen innerhalb der Sanierung sind laut Bier am Börsborner DGH sinnvoll. „Wir müssten dann auch eine neue Heizung anschaffen.“ Die alte Ölheizung hingegen laufe „einwandfrei“; trotz der Größe des Gebäudes werde relativ wenig Heizöl gebraucht.

Ein Defibrillator soll noch angeschafft werden, zur technischen Unterstützung von Ratssitzungen außerdem ein Beamer. Im Außenbereich des DGH gibt es ebenfalls ein bisschen was zu tun, sagt Bier. Lampen sollen erneuert werden, am Bolzplatz hinter dem Haus ist das Netz zu ersetzen. „Das soll ab Herbst alles nach und nach passieren.“

Ein Graffito ziert das Wartehäuschen

Und vieles ist in den vergangenen Jahren bereits umgesetzt worden: Vor dem Bürgerhaus steht ein hölzernes Wartehäuschen, dessen Umfeld die Gemeinde vor ein paar Jahren in Eigenregie gestaltet hat. Ein besonderer Hingucker ist jedoch das Häuschen selbst, da es ein Künstler aus dem Ort mit einem Börsborn-Graffito aufgehübscht hat. „Das Kunstwerk zeigt auf Comic-Art die Geschichte des Dorfs“, sagt Bier. Nicht nur der Glockenturm und die Muhleiche als bekannte Attraktionen sind dort dargestellt – es werden auch verschiedene Gruppen, die in der Gemeinde aktiv sind, durch Comic-Figuren symbolisiert.

„Es ist schön, dass wir hier in Börsborn die Leute haben, um so etwas in Eigenregie zu machen“, sagt der Ortschef und lobt den Zusammenhalt im Dorf. Auch am Spielplatz hinter dem DGH habe die Gemeinde vor drei Jahren selbst Hand angelegt. „Wenn wir das hätten machen lassen, hätten 10.000 Euro wahrscheinlich nicht gereicht.“

Info

„Tanz in den Mai“ am Börsborner Dorfgemeinschaftshaus am Donnerstag, 30. April, ab 18 Uhr; Frühschoppen im Biergarten am Freitag, 1. Mai, ab 11 Uhr. Es werden jeweils Grillspezialitäten angeboten.