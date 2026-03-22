Auf Wahlkampf-Tour macht Ministerpräsident Alexander Schweitzer im Finale in Altenglan Station. Rund 120 Besucher erwarteten ihn am Donnerstagabend in der Turnhalle.

„We are the Sultains of Swing“ dröhnt es aus Halle. Aber es ist nicht Mark Knopfler von den Dire Straits der da singt, sondern das Trio San Sa. „Coole Musik“ soll die lokale Band an diesem Abend auftischen, verraten die Musiker der RHEINPFALZ. Die Halle ist in rotes Licht getaucht, am Eingang servieren Helfer Getränke und Häppchen. Es herrscht ein bisschen Partystimmung.

Vor der Tür ist Wahlkreiskandidat Oliver Kusch noch im Interview mit einem französischen Journalisten. Der Kollege von „Les Échos“ recherchiert in Altenglan über die Kuseler SPD und welche Auswirkungen die Wahlen auf die Berliner Koalition haben können. In der Halle sind Stehtische mit reichlich Give-aways drapiert: Kulis, vegane Gummibärchen, Streichhölzer und natürlich Prospekte. Auf den noch halbwegs leeren Sitzen sind „Alex“-Schilder ausgelegt.

SPD- statt FCK-Schals

Als der Wahlabend kurz nach 20 Uhr beginnt, reichen die Plätze nicht mehr aus. 120 Personen sind es nach Schätzungen der SPD, die zu der Veranstaltung unter dem Slogan „Aus Liebe zum Land“ kommen. Die lokale SPD-Prominenz findet sich ein, zudem auch jüngere Leute. Statt der obligatorischen FCK-Schals ist ein roter SPD-Schal auszumachen.

„Macht's euch gemütlich“, begrüßt Moderatorin Anika Sedlmaier die Besucher und nimmt sich zunächst Oliver Kusch, dann die Waldmohrer Ortsbürgermeisterin Charlotte Jentsch und den Bürgermeister der VG Kusel-Altenglan, Christoph Schneider, zum Interview vor. Beim Thekengeplauder geht es ums Ehrenamt, um Turboflächen und die schöne Landschaft. Viel Neues kommt nicht rüber. Muss es aber auch nicht, denn in Kürze wird ja die Hauptperson erwartet. Etwas abseits parkt schon das Polizeiauto.

Afa nur kurz Thema

Ein kleiner Film über die Heimat wird eingespielt, dann ist es um 20.50 Uhr so weit: Schnellen Schrittes schreitet der 2,06-Meter-Mann im dunklen Anzug und in Begleitung von Personen mit Knopf im Ohr auf die Bühne. Bei seiner Wahlkampftour habe er sich die Höhepunkte für den Schluss aufgehoben, gibt sich Schweitzer ein Entrée, das hier punkten muss. Und er präsentiert sich mit einem Schuss Selbsthumor: Seine Rede habe er inzwischen 37 Mal gehalten und „inzwischen bin ich davon überzeugt, dass ich eigentlich recht habe mit dem, was ich sagen will“. Die Stimme wirkt minimal heiser, dennoch ist der Ministerpräsident bestens aufgelegt und sehr präsent. „Er ist live viel besser als im Fernsehen“, bescheinigt ihm eine Zuhörerin am Ende.

„Die Menschen brauchen mehr Zuversicht“, reißt Schweitzer kontroverse Themen wie Teilzeit und Zahnarztrechnungen an, bevor es ans Eingemachte geht: das liebe Geld. Von dem Sondervermögen in Höhe von 4,8 Milliarden sollen mehr als 70 Prozent an die Kommunen gehen, das seien fast 100 Millionen Euro für den Kreis Kusel. Als Schwerpunkte, wohin das Geld fließen soll, nennt er Klimawandel, Straßennetz und Bildung. Der Spitzenkandidat wirbt für Zusammenarbeit von Land und Kommunen: „Wir kriegen es nur gemeinsam hin“, sagt er und plädiert dafür, Streit zu vermeiden, „sonst reibt sich die rechte Seite die Hände“. Spezielle Kuseler Themen hatte er nicht im Gepäck – außer der Afa. Er habe vergangene Woche mit Boris Pistorius gesprochen, erwähnt Schweitzer kurz, dass es dabei um den möglichen Erhalt des Bundeswehrstandorts ging.

Party geht noch weiter

Nach einer knappen Stunde ist Zeit für Shakehands und Selfies. Eine Traube bildet sich um den Landeschef, der sich bürgernah zeigt und für Fragen bereitsteht. Ein jüngerer Mann unterhält sich mit ihm. Die Musik ist laut, die Darumstehenden wiegen sich im Rhythmus. „Ich habe gute Antworten bekommen“, sagt der Mann anschließend der RHEINPFALZ. Ein älterer Besucher fügt hinzu: „Es war eine gute Veranstaltung, er war sehr glaubwürdig.“

Die Party geht noch ein bisschen weiter. Tina Turners „Simply the Best“ dröhnt jetzt aus den Boxen. Ob das die Wähler am Sonntag auch so entschieden haben, das konnte man am Donnerstagabend freilich noch nicht wissen.