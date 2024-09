Nach vier Jahren Abstinenz findet am kommenden Wochenende in Konken der 29. Europäische Bauernmarkt des Landkreises Kusel statt. Letzte Vorbereitungen für die Großveranstaltung am 21. und 22. September laufen auf Hochtouren. Schließlich will sich das Dorf von seiner besten Seite zeigen. Die wichtigsten Informationen für Besucher haben wir zusammengefasst.

Wie sind die Marktzeiten, wann ist die Ortsdurchfahrt gesperrt?

Die Marktzeiten sind am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Die Ortsdurchfahrt Konken ist zwischen Freitag, 20. September, 10 Uhr, und Sonntag, 22. September, 21 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt an der Abzweigung der B420 nach Bledesbach über Schellweiler, Hüffler, Wahnwegen, Herschweiler-Pettersheim (Villa Rustica) und Langenbach zurück auf die B420 in Richtung Selchenbach. Die Strecke (U3 und U4) ist für beide Richtungen ausgeschildert.

Wie verläuft der Markt, wo befindet sich was?

Die Marktstrecke verläuft entlang der B420 durch die Ortslage Konkens. Sie beginnt von Kusel aus kurz hinter der Shell-Tankstelle an der Einmündung Hüffler Straße und führt bis zum Kreisel. Zugang zu Festzelt und Festwiese gibt es über das Neubaugebiet Breitwies sowie über den Hof des Gasthauses Gerlach-Ocakbasi in der Hauptstraße. Weitere Stände und Aussteller finden sich auch abseits der Bundesstraße.

Wie viele Aussteller kommen?

Die Kreisverwaltung hat 108 Stände und Aussteller dokumentiert. Die Ausstellerliste liest sich gewohnt bunt, die Anbieter kommen von nah und fern: Präsentiert werden Kunsthandwerk, Deko, traditionelle Handwerke wie Schmieden, Töpfern und Wollespinnen, aber auch Tiere und allerhand aus der Jagd, der Land- und der Forstwirtschaft. Zahlreiche Selbstvermarkter landwirtschaftlicher Produkte sind vertreten, ebenso wie Betriebe aus dem Konker Industriegebiet Erlenhöhe. Vereine und Informationsstände zu unterschiedlichen Themen sowie zahlreiche kulinarische Spezialitäten runden das Programm ab. Besondere Leckerbissen bringen die Gäste aus den Partnerregionen Finnland, Kusels sizilianischer Partnerstadt Valguarnera Caropepe, dem Landkreis Brzeg in Polen und aus Ungarn mit. Nicht dabei sind diesmal die Partner aus Frankreich. Sie sollen laut Kreisverwaltung im kommenden Jahr wieder mit von der Partie sein. Allerdings gibt es einen Anbieter aus der Region Grand Est mit Wurstwaren.

Wie beteiligt sich die Ortsgemeinde Konken?

Fast das ganze Dorf ist mit Helfern und Ehrenamtlichen engagiert. Die Ortsgemeinde, die in diesem Jahr auch ihren 900. Geburtstag feiert, ist mit sieben Ständen im Einsatz. Neben Getränken, Kaffee und Kuchen im Festzelt – fleißige Leute werden 400 Kuchen backen – bietet die Dorfgemeinschaft Grumbeerwaffeln, einen Weinstand mit Keltervorführung, eine Fotoausstellung und ein Glücksrad an.

Gibt es besondere Höhepunkte?

Eine besondere Attraktion ist das Maislabyrinth. Landwirt Martin Schneider hat der Ortsgemeinde das Land zur Verfügung gestellt und sich um Aussaat und Pflanzung gekümmert. Das etwa 1,6 Hektar große Labyrinth verfügt über rund eineinhalb Kilometer Wege. Die Veranstalter empfehlen neben Abenteuer- und Orientierungssinn auch angemessenes Schuhwerk für die Irrwege. Auf Stöckelschuhe und Flip-Flops sollte man dort besser verzichten, so die Empfehlung. Kleine Kinder sollten nicht alleine durch das Labyrinth gehen.

Eine besondere Attraktion beim Bauernmarkt ist das Maislabyrinth am Rande des Neubaugebiets Breitwies. Familie Schneider, Betreiber des Zollstockhofs in Konken, hat das Land zur Verfügung gestellt. Foto: Sven Grajek/gratis

Wie sieht das Programm im Festzelt aus?

Die offizielle Eröffnung mit Fassbieranstich findet am Samstag um 12 Uhr statt. Um 12.15 Uhr hat die Tanzgruppe Konker Stiwwelcher ihren Auftritt, gefolgt von der Gruppe Happy Bongos der Kuseler Lebenshilfe unter Leitung von Sascha Henn um 12.30 Uhr. Um 13.15 Uhr tritt Piccolo Coro von der Musikschule plus auf die Bühne. Anschließend bestreitet die Partyband Henschbachtaler das Programm. Für Sonntag, 10.30 Uhr, ist ein Auftritt des Musikvereins Konken geplant, am Nachmittag spielen nochmals die Henschbachtaler.

Über beide Tage wird ein buntes Kinderprogramm angeboten, in dem der Stiefel – der Uzname der Konker lautet „Stiwwel“ – im Zentrum steht. Vom Eierlauf mit Gummistiefeln über das Bemalen von Stiefeln bis hin zum Stiefel-Dreibeinlauf ist alles dabei. Unter anderem gibt es einen Bewegungsparcours mit Barfußpfad, eine Hüpfburg, eine Bauernmarkt-Rallye und ein Glücksrad. Die Auslosung der Rallye-Preise erfolgt jeweils um 17 Uhr durch Kuseline Mariana Varejão Pinheiro.

Wie viele Besucher werden erwartet – und wo kann man parken?

„Wir rechnen mit etwa 50.000 Besuchern an beiden Tagen“, sagt Ortsbürgermeister Christian Gießler. Es gibt drei große Parkplätze: Parkplatz 1, von Kusel kommend, der Acker rechts vor dem Ortseingang; Parkplatz 2, von Wahnwegen und Homburg kommend, in der Wahnweger Straße kurz hinter dem landwirtschaftlichen Betrieb rechts; Parkplatz 3, von St. Wendel kommend, nahe der Kita zwischen B420 und Albesser Straße. Die Einweisungen übernimmt die Feuerwehr. Für Schwerbehinderte mit Ausweis gibt es Parkplätze direkt hinter dem Kreisel und in der Homburger Straße sowie am Ortseingang gegenüber der Shell-Tankstelle.

Wie sieht es mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus?

Die Regiolinie 280 Kusel – Waldmohr – Kusel fährt im Stundentakt. Die Regiolinie 280 Kusel – Homburg – Kusel verkehrt alle zwei Stunden. Die Linie 297/1 (Burgenbus) Kusel – Burg Lichtenberg – Kusel – Konken – Kusel – Burg Lichtenberg fährt im Stundentakt. Die Linie 297/2 (Burgenbus) Kusel – Haschbach - Etschberg – Schellweiler – Konken – Ehweiler – Kusel und umgekehrt verkehrt ebenfalls im Stundentakt.

Was lässt sich in puncto Sicherheit sagen?

Es wurde ein Sicherheitskonzept mit allen Beteiligten sowie Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst erstellt. Polizei und Ordnungsamt sind gut aufgestellt, erläutert Philipp Gruber von der Kreisverwaltung. Einsatzkräfte seien auf dem Markt selbst und auch auf den Straßen präsent. Vor allem werde darauf geachtet, dass es keine Rückstaus an den Autobahnauffahrten und -abfahrten gibt. Für medizinische Notfälle sei eine Sanitätsstation eingerichtet.