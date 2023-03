Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die ganze Familie zu Hause – was sonst auf ein paar Stunden begrenzt ist, wird in der Corona-Krise zum Alltag. Ein ungewohnter Zustand, der zu Stress und Konflikten führen kann. Wo die Fallen lauern und was Eltern und Kinder tun können, erklärt Diplom-Psychologin Martina Antes-Lauder von der Erziehungsberatung im Haus der Diakonie.

Kitas und Schulen sind geschlossen, die Kontakte eingeschränkt und die Menschen angehalten, zu Hause zu bleiben. Der gewohnte Alltag ist ausgehebelt. Das bringt für Familien und Alleinerziehende