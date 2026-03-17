Menschen aller Altersgruppen sollen sich in der neuen Mehrgenerationenwerkstatt in St. Julian treffen und vom gegenseitigen Austausch profitieren. Was in dem Raum geplant ist.

Unter dem Motto „Gemeinsam Geschichte(n) bewahren, leben und schreiben“ ist die Mehrgenerationenwerkstatt im Dachgeschoss des Dorfgemeinschaftshauses St. Julian entstanden. Gefördert über das Projekt „Dritter Ort“, beherbergt der helle, modern eingerichtete Raum auch das Gemeindearchiv. In der früheren Werkstatt eines Zahnarztes sollen künftig Schulungen und Treffen stattfinden, Menschen verschiedener Generationen zusammenkommen und voneinander lernen. Ältere könnten beispielsweise berichten, wie in früheren Zeiten das Leben in der Gemeinde aussah, während die Jüngeren ihnen die Möglichkeiten des Internets sowie der modernen Technik näherbringen sollen. Hierzu werden auch ehrenamtliche Digitallotsen ausgebildet, die dann Kurse geben werden.

Ferner können unter anderem Vereine auf 3D-Drucker, spezielle Buchscanner sowie weitere Technik zugreifen. Die dabei entstehenden Kosten – etwa für Strom und Material – zeigt das Gerät an. Sie werden mit dem Nutzer abgerechnet. Auf diese Weise sei bereits eine Requisite für einen Verein entstanden. „Der Drucker bietet viele Möglichkeiten, selbst etwas zu gestalten – das ist die Zukunft“, so die Überzeugung von Ortsbürgermeister Philipp Gruber, der symbolisch mit einer frisch im 3D-Druck hergestellten Trillerpfeife die jüngste Gemeinderatssitzung eröffnete. Die modernen Möglichkeiten sollen auch beim Gemeindearchiv zum Tragen kommen: Dieses wird nicht nur in analoger, sondern auch in digitaler Form weitergeführt. Finanziell unterstützt wurde die Umsetzung des Smart-City-Projekts mit 50.000 Euro – dabei ist St. Julian nahezu eine Punktlandung gelungen.