Hallelujah, Schaltjahr! Der Februar 2024 schenkt allen Veranstaltern einen Programmtag mehr. Und auch im Kinett wird der kürzeste Monat im Kalender voll ausgenutzt und lädt ein, weiter spannede Shows jenseits des Alltäglichen zu entdecken. Mit Punk, French-Pop, 60's Rock und – Achtung – Burlesque!

Los geht es im Kinett am Freitag, 2. Februar, (Einlass für alle Shows jeweils 20 Uhr), mit einer Band, die so „post“ und vielschichtig ist, dass sie sich in keine Schublade