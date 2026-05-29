Der Juni klopft an die Tür, und das Kinett-Programm ist zur Stelle. Es bietet in Kusel Rock, Pop und mehr aus England, den USA; Australien, Neuseeland und – Japan!

Es geht los mit Zookraught – einer Dancepop-Maschinerie aus Seattle. Weil die Amis auch ordentlich Humor haben, lassen sie auch gerne mal selbst auf Plakaten das „g“ und „h“ im Namen weg und schreiben sich Zookraut. Hat was Animalisches. Kein Wunder also, dass sie beim „Willkommen im Dschungel“-Jam 2025 das Kinett mustergültig rockten. Nun kommen sie mit neuer EP zurück und versprechen: „Es wird hyperaktiv, dancey und raw!“ Also reinschauen und reinhören, am Montag, 1. Juni, ab ungefähr 20 Uhr!

Danach wird es Zeit für einen Abend unter Freunden. Bei der „New and old friends night“ kommen schon mal Bands zusammen für ein freundschaftlich-dynamisches Double-Feature. Zum einen die Band Packaging aus Seattle und Denver. Das Duo um Daniel Lyon und Daniel Connor Birch, nebst ein paar weiteren gestandenen Musikern, spielt einen gleichzeitig aufregenden und unaufgeregten Indierock, mit viel Triebkraft nach vorne und ausreichend feinen Pop-Nuancen im Abgang. Oberbaum dagegen ist das Projekt der Musikerin Lucie Rezsöhazy, die nach einer Weile in Berlin wieder in Brüssel wohnt und hinreißenden Indie-Pop produziert, der sich um ihr Tastenspiel und ihre Stimme dreht. Ein Konzert-Highlight also – am Mittwoch, 3. Juni, ab 20 Uhr.

Weiter geht's am Samstag, 6. Juni, mit den Indie-Rockern The Tines aus New England. Sie stricken ihren Sound wie einen Cardigan: nahtlos, anschmiegsam, cozy zu jeder Jahreszeit. Im vergangen Jahr konnten sie als Support für Tea Eater im Kinett vollstens überzeugen. Nun folgt die eigene Headliner-Show.

Am Montag, 8. Juni, sind die Ringlets an der Reihe. Die Truppe aus dem neuseeländischen Auckland ist mit ihrem Post-Punk-Sound eine feste Größe in ihrer heimischen Musikszene. Sie sind nicht nur als Support für Black Country New Road, sondern auch für die Foo Fighters bestätigt. Wem das noch nicht als Referenz reicht, sollte live reinhören. Ab 20 Uhr.

Und dann kommt ein hochgeschätzter Besuch aus dem Vereinten Königreich. Manchester gilt ja als die Geburtsstätte der Independent-Musik. Kein Wunder, dass die Indie-Barone von Deaf Deaf Deaf weit über die nordenglische Metropole hinaus langsam, aber sicher Favoritenstatus erreichen. Allerdings nicht als bloße Nachahmung größerer Namen, sondern als taufrisches Indie-Puzzle auf der Höhe der Zeit. 2025 haben die Jungs beim Willkommen im Dschungel-Festival bewiesen, was sie live auf dem Kerbholz haben. Wer nicht dabei war, hat jetzt die Chance ab 20 Uhr, am Donnerstag, 11. Juni.

Spielt beim Hutmacherfest: Kat Kit. Foto: Tabea Jung/oho

Am Freitag, 13. Juni, und Samstag, 14. Juni, beteiligt sich das Kinett am alljährlichen Kuseler Hutmacherfest. Auf der Bühne hinter der Engel Apotheke wartet das Kulturzentrum mit einem vollgepackten Programm an zwei Abenden. Am Freitag geht es von 20.30 bis 22 Uhr los mit dem Alman Groove Collective featuring Eve Caputula. Ab 22.15 bis 22.45 Uhr übernimmt die Hyper- und Jazzpop-Künstlerin Kat Kit. Und von 23 Uhr bis Mitternacht holen die imaginierten Cowboys der Band Trip Westerns aus Brighton echtes Saloon-Flair auf die Bühne, mit Indie-, Country- und Surf-Rock in den Lederstiefeln. Am Samstag geht es dann weiter mit Soul's Eleven von 20.30 bis 22 Uhr, dem saarländischen Liedermacher Manuel Sattler von 22.15 bis 22.45 Uhr und der neuen Pariser Lieblingsband der Kinett-Chefs, Cheri Cheri, von 23 Uhr bis Schlag Mitternacht.

Nach dem Hutmacherfest geht es wieder gewohnt weiter, mit internationalen Live-Acts. Da wäre zum Beispiel die Band Screensaver aus Melbourne, die am Sonntag, 14. Juni, vorbeischaut. Die Australier bauen ihren New-Wave-Post-Punk-Sound um unterkühlte Synthie-Kaskaden und magersüchtige Gitarren. Klar sind die 1980er nicht weit weg, es geht aber auch klar nach vorne in die Gegenwart.

Das New York Ska-Jazz-Ensemble – ja, das ist der tatsächliche Name der Band – genießt bereits Legendenstatus. Mitte der 1990er-Jahre entstanden, vermischt das Kollektiv klassische Reggae- und Ska-Vibes mit Jazz-Raffinesse, „allerdings ohne olympische Zurschaustellung von Skills“. Was das bedeutet: Tanzschuhe an und los, am Samstag, 20. Juni.

Kommen aus New York nach Kusel: Punchlove. Foto: Yusuf Husain/oho

Am Montag, 22. Juni, wird es wieder Feature-lastig auf der Kinett-Bühne. Bedeutet: Es kommen gleich mehrere Acts an einem Abend vor. Zum Beispiel Punchlove aus New York, die bereits 2025 mit ihrer futuristischen Shoegaze-Multimedia-Show das Kuseler Publikum begeistert haben. Dann sind noch Weekend Martyr – die netten Jungs aus der Toskana, die frischen Indie-Rock zwischen psychedelischen, punkigen und eher bluesigen Facetten spielen. Als Dritte im Bunde starten dann noch La Observation aus Brüssel. Entsprechend sollte man bereits um 20 Uhr vor Ort parat stehen, um alle Shows mitzunehmen.

Das Finale im Juni beschließen am Montag, 29. Juni, die japanischen Indie-Rocker DYGL (ausgesprochen: Dayglow) aus Tokio. Sie spielen das Genre auf die klassische Art, was ihnen unter anderem eine Kollaboration mit Albert Hammond Jr. von den Strokes einbrachte. Das sei wohl Referenz genug. Ob sie wirklich im Dunkeln leuchten, erlebt man am besten selbst.