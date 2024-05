Es ist nur eine kleine Raupe, aber sie macht große Probleme. In diesen Tagen wundern sich viele Gartenbesitzer über Fraßschäden am Buchsbaum. Vielerorts sind ganze Hecken kahlgefuttert. Natürliche Feinde hat die Raupe kaum, aber ein Bakterium soll helfen.

In diesem Jahr herrschen für den Buchsbaumzünsler offenbar beste Bedingungen. Davon kann auch Gärtner Thomas Clos von „Blumen Clos“ aus Altenglan ein Lied singen: „Die Schäden haben deutlich zugenommen“, berichtet er. Früher habe es zwei Populationen im Jahr gegeben, „inzwischen sind es drei bis vier“, beobachtet er eine schnelle Verbreitung der Schädlinge. Viele seiner Kunden berichteten von Totalausfällen. In einigen Regionen gebe es daher kaum noch Buchs. In Barockgärten, wo Buchs als beliebtes Gestaltungsmittel gilt, seien die Büsche „kilometerweit abgefressen“, berichtet Clos.

Die leuchtend grünen Raupen werden rund sechs Zentimeter groß und gebärden sich hungrig wie die „Raupe Nimmersatt“ aus dem Kinderbuch. Im Buchsstrauch können sie sich gut verstecken. Die Eier legen die Falter nur auf der Unterseite der Blätter ab. Dann fressen sich die kleinen Raupen langsam nach außen. Weil der Fraß im Inneren beginnt, bleibt der Schädling oft länger unerkannt und kann sich weiter verbreiten. Experten empfehlen daher, beim Buchsbaum immer aufmerksam zu sein. Ein möglicher Befall solle frühzeitig erkannt werden, damit die Raupen sich nicht weiter vermehren.

Erste Hilfe aus dem „Giftschrank“

Es würde zwar schon mit resistenten Sorten experimentiert, doch ob die etwas bringen, weiß Gärtner Clos nicht. Als Ersatz könne man zu Eibe, Ilex oder blühendem Bloombuchs greifen, schlägt er vor. Zwar habe er auch schon Finken auf Buchsbüschen gesehen, die sich dort ihre Eiweißmahlzeit schmecken ließen. Doch als Erste Hilfe empfiehlt er etwas aus dem „Giftschrank“: Ein Bakterium aus der Flasche bekämpfe die Raupen.

Naturschützer empfehlen, Vögel in den Garten zu locken. Diese könnten die Raupen dann fressen. Ungünstig seien ganze Monokulturen mit Buchs. Zuerst macht sich die Raupe über die Blätter her, dann sind Rinde und Holz dran. Hatte der Zünsler nur wenig Appetit, müsse der Buchs nicht unbedingt tief abgeschnitten werden, so Clos weiter. Frisches Grün könne die Schäden bald überwuchern.

Beschädigte Pflanzen in den Restmüll oder zur Deponie

Ist der Buchs allerdings böse getroffen, muss wohl oder übel zur Gartenschere gegriffen werden, um auch noch verbliebene Larven und Eier zu erfassen. Die abgefressenen Sträucher sollten allerdings nicht auf dem eigenen Kompost entsorgt werden.

Das empfiehlt auch die Kreisverwaltung in Kusel. Damit die Raupen sich nicht weiter verbreiten, sollten Büsche zudem „auf keinen Fall“ auf kommunalen Grünschnittplätzen entsorgt werden, gibt eine Mitarbeiterin Auskunft – nicht ohne zu erwähnen, dass man an diesem Vormittag schon der achte Anrufer mit dem Problem sei. Die beschädigten Pflanzenteile sollten im Restmüll entsorgt werden, heißt es aus der Kreisverwaltung. Bei größeren Mengen könne man rote Säcke zukaufen oder alles auf die Deponie Schneeweiderhof fahren. Auch kranke Pflanzenteile sollten so entsorgt werden. Das betrifft beim Buchsbaum den Pilz „Cylindrocladium buxicola“, bei dem die Pflanze kahl und grau wird und abstirbt.

Beim Buchsbaumzünsler handelt es sich um eine eingeschleppte Art. Die Raupe stammt ursprünglich aus Ostasien und kam über den Pflanzenhandel nach Europa. Warum der Buchsbaumzünsler in diesem Jahr so gefräßig ist, kann an den für ihn günstigen Witterungsbedingungen liegen.