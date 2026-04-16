Die gestiegenen Spritpreise sorgen für Ängste bei Menschen, die auf ihr Auto angewiesen sind. Wie erleben die Betreiber einer Tankstelle in Theisbergstegen ihre Kunden?

Claudia Drumm arbeitet seit 1991 in der Tankstelle in Theisbergstegen, die Schwiegervater Karl Drumm vor gut 60 Jahren in Betrieb genommen hatte. Eine solche Preiserhöhung wie die derzeitige haben sie und ihr Mann Martin noch nie erlebt. „Die Leute sind verärgert, aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ein Kunde hat von einer Situation berichtet, bei der einer Mitarbeiterin einer anderen Tankstelle die Tränen kamen“, erzählt sie.

Resignation statt Wut

Bisher reagierten die Kunden in Theisbergstegen jedoch eher mit Resignation als mit Wut auf die gestiegenen Spritpreise. „Viele sagen: ,Was soll ich machen? Ich tanke auch, wenn es drei Euro pro Liter kostet.’ Auf dem Land müssen die Leute tanken. Es kann sich keiner erlauben, zu Hause zu bleiben“, berichtet die Betreiberin aus ihrem Berufsalltag.

Das Kaufverhalten der Kunden habe sich jedoch verändert. Nach der Preiserhöhung, die meist gegen zwölf Uhr stattfinde, sei es erst einmal ruhig im Laden. Morgens werde dagegen mehr getankt als bisher. Insgesamt werde weniger getankt – und in kleineren Mengen. „Spazierfahrten können sich die Menschen im Moment natürlich eher seltener leisten“, kommentiert die Tankstellenbetreiberin die Situation.

„Richtig günstig tanken kann man nicht“

„Viele schauen in ihre App und freuen sich schon, wenn der Liter mal nur 2,20 Euro kostet“, erzählt Drumm. Dann sei das Kundenaufkommen besonders hoch, da jeder von dem günstigeren Preis profitieren wolle. „So richtig günstig tanken kann man im Moment nicht, aber es wurden ja Steuerentlastungen angekündigt. Die Frage ist, ab wann diese eintreten“, sagt sie.

Denn obwohl die Menschen, die die Tankstelle betreten, überwiegend verständnisvoll seien und wüssten, dass die Preise von der Mineralölindustrie festgelegt werden, gebe es hin und wieder immer noch solche, die denken, dass die Tankstellenbetreiber die Preise lenken würden.