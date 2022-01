Während die Grundsteuer A (agrarisch) die Land- und Forstwirtschaft besteuert, müssen Hausbesitzer für ihr Haus die Grundsteuer B (baulich) entrichten. Beide Steuern gehören zu den sogenannten gemeindlichen Steuern. Diese werden als Hebesätze von den Stadt- und Gemeinderäten festgesetzt.

Eigentlich waren die Diskussionen in fast allen Ortsgemeinderäten im Landkreis vergleichbar, ja fast identisch: Über Fraktionsgrenzen hinaus fühlen sich Gemeindevertreter ihren Mitbürgern verpflichtet und wollen, gerade in Zeiten explodierender Energiepreise und einer rasant steigenden Inflationsrate, ihre Mitbürger nicht zusätzlich mit mehr Gemeindesteuern belasten. Und so sprechen nicht wenige Mandatsträger gar von Erpressung durch die Kommunalaufsicht. Die hat jene Gemeinde aufgefordert, ihre Grundsteuern um mindestens 20 Prozentpunkte zu erhöhen, die einen unausgeglichenen Haushalt haben und länger keine Anpassung vorgenommen haben.

Nur noch Pflichtaufgaben

Wer der Aufforderung der Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung in Kusel nicht folgt, dem droht, dass der nächste Haushalt nicht anerkannt wird. „In der Tat, die Aufsichtsbehörde erwartet von Kommunen mit unausgeglichenen Haushaltsplänen, bei denen schon seit Jahren keine Änderung vorgenommen wurde, eine Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und B um jeweils mindestens 20 Prozentpunkte“, sagt Karla Hagner, Pressesprecherin des Landkreises Kusel.

Wer dem nicht nachkomme, den erwarte Beschränkungen: „Die Haushaltssatzungen mit Haushaltsplänen dieser Ortsgemeinden und Städte werden beanstandet; insoweit befinden sich diese in der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung“. Heißt: Eine Gemeinde darf auf Basis des vorherigen Haushaltsjahres nur noch ihre Pflichtaufgaben erfüllen. Neue Maßnahmen sind ihnen im Regelfall untersagt.

Einnahmequellen ausschöpfen

Dabei verweist die Aufsichtsbehörde beim Kreis auf ein Schreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, die ausdrücklich die Kommunalaufsicht in Kusel aufforderte, auf eine, „auskömmliche Haushaltsplanung ihrer Gemeinden“ zu achten. Das heißt: Die Aufforderung, Grundsteuer-Hebesätze anzuheben, kommt vom Land und wird vom Kreis an die Gemeinden weitergegeben. Mögliche Einnahmequellen müssten ausgeschöpft werden, schreibt die ADD. Immerhin: Einnahmen aus den Grundsteuern, die über dem Nivellierungssatz liegen, bleiben ganz bei der Gemeinde. Sie werden nicht in die Berechnung der Umlagen für Verbandsgemeinde und Kreis einbezogen.

Seit 2014 liegt die Nivellierung bei Grundsteuer A bei 300, bei Grundsteuer B bei 365 Punkten. Die Hebesätze, der Multiplikator des vom Finanzamt festgesetzten und jahrzehntealten Einheitswertes eines Hauses oder eines Baugrundstückes, können jedoch weit darüber liegen. Im Kreis Kusel liegen sie laut ADD „großteils nur auf oder knapp über den Nivellierungssätzen“. Im Donnersbergkreis beispielsweise erhöhen Gemeinden teilweise auf 500. Der Durchschnitt in Rheinland-Pfalz liegt laut Landesrechnungshof bei 383, bei anderen Flächenländern betrage der Durchschnittshebesatz 423. Gemäß eines Beschlusses des Verwaltungsgerichts Darmstadt aus dem Jahr 2019 ist gar ein Hebesatz von 995 zulässig.

2025 neue Bemessung

Dann gibt es da noch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom April 2018, das die Grundsteuer in ihrer bisherigen Form kippte. Die Richter kritisierten das Bemessungsverfahren – was nichts mit den Hebesätzen zu tun hat. Anfang 2025 soll eine Neuregelung greifen.