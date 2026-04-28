Sie ist ein fester Termin Anfang Mai: die Kulinarische Panoramawanderung von Niedermohr bis Haschbach. Ein kleiner Vorgeschmack auf das Programm.

Die Natur hat sich entfaltet – und die Wanderer zieht es auf die Wege. Aktuell stehen die Wetterprognosen für den kommenden Sonntag, 3. Mai, ganz gut: An diesem Tag steigt von 10 bis 18 Uhr wieder die Kulinarische Panoramawanderung, bei der auf den Wegen im Glantal und darüber hinaus absehbar einiges los sein wird. Es ist die 14. Auflage der Veranstaltung, die Bewegung mit Kulinarik verbindet und jede Menge Vereine auf den Plan ruft. An Versorgungsstationen mangelt es auch am Sonntag wahrlich nicht – egal, ob auf den Höhenwegen oder unten im Tal auf dem Glan-Blies-Weg: Wer dem dickbäuchigen Männchen mit dem Fernrohr folgt – so sieht das Logo aus, das entlang der Strecke den Weg weist –, stößt früher oder später auf eine Station, an der er sich stärken kann.

Die Kulinarische Panoramawanderung hat ein Streckennetz von insgesamt 30 Kilometer zu bieten – Nebenstrecken ausgenommen – und führt durch Glan-Münchweiler, Rehweiler, Matzenbach, Gimsbach, Godelhausen, Theisbergstegen, Etschberg und Haschbach sowie durch Fockenberg-Limbach (Reichenbach-Steegen), Niedermohr und dessen Ortsteil Reuschbach. Unterwegs bieten sich zum Teil schöne Aussichten auf das Glantal und den Potzberg, auf die Westricher Moorniederung und die Sickinger Höhe. Ein besonders beliebter Streckenabschnitt ist die Anhöhe zwischen Rehweiler und Reuschbach, wo sich auch wieder eine Versorgungsstation findet.

Waffeln, Wraps und Wanderführer

Neben Waffeln, Würstchen, Schwenkbraten, Flammkuchen, Fischbrötchen, Pommes, Crêpes und Kuchen werden unter anderem auch Chili-Cheese-Frikadellen (bei der SpVgg Theisbergstegen), Wraps (Panoramawiese auf der Reuschbacher Höhe) und ein internationaler Teller (Team Plan B in Etschberg) gereicht. Und natürlich Getränke. In Glan-Münchweiler und Theisbergstegen gibt es Infopunkte, an denen Auskünfte zur Wanderstrecke, zu Bahnabfahrtszeiten und anderem eingeholt werden können, in Fockenberg-Limbach werden – wie sonst auch – Schlepper präsentiert, in Rehweiler wird parallel Kerwe gefeiert und bei Etschberg kann man in einer neuen Panoramaschaukel Platz nehmen.

„Es hat sich eigentlich nichts Wesentliches geändert“, sagt Isabelle Linn von der VG Oberes Glantal im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Die Strecke ist die gleiche, die Anzahl der Stände hält sich die Waage, deren Angebot variiert natürlich immer ein bisschen.“ Sie lobt die große Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer, „ohne die diese Veranstaltung nicht funktionieren würde“. Oft werde noch die Frage gestellt: „Ja, wo starte ich denn nun mit der Wanderung?!“ Das sei genau der Reiz dieses Tages: dass man seine Tour ganz individuell planen könne. Niemand sei dazu verpflichtet, eine bestimmte Runde zu laufen.

Flyer bietet eine gute Übersicht

Der Flyer der Veranstaltung listet rund 30 Stationen auf – an einigen davon, insbesondere in den Ortszentren, sind gleich mehrere Stände zu finden. Zu diesen Stationen zählen auch die teilnehmenden Gastronomen an der Strecke. Eröffnet wird die Kulinarische Panoramawanderung um 10 Uhr in Glan-Münchweiler – in die Strecke einsteigen kann man aber in allen Orten, die Anreise ist auch mit dem Zug möglich. Sämtliche Stationen sowie Parkmöglichkeiten und Toiletten sind auf dem Flyer zu finden. Diesen gibt es in physischer Form am Tag der Wanderung oder zum Herunterladen auf der Website der Verbandsgemeinde Oberes Glantal.