Sabine Ganter-Richter setzt sich für den deutsch-japanischen Austausch ein. Über Zwischenmenschlichkeit und eine bedeutende Auszeichnung hat sie mit Philipp Jung gesprochen.

Frau Ganter-Richter, wo sehen Sie den Anfang Ihrer Faszination für Japan?

Das Interesse fing in den 1980er-Jahren an. Meine Eltern hatten ein Radio- und Fernsehfachgeschäft in Brücken, in dessen Regalen sich immer mehr Geräte japanischer Hersteller fanden. Die Geräte waren zuverlässig und langlebig, aber die Bedienungsanleitungen haben oft für Verwunderung gesorgt. Die deutsche Übersetzung war manchmal ein bisschen holprig. Aus der Situation ist mein Interesse an Japanisch erwachsen. Ich habe gesehen, dass es Bedarf an guten Übersetzungen gibt – und das hat meine spätere Studienwahl beeinflusst.

Die beiden Sprachen, die ich studiert habe und nun übersetze, Japanisch und Koreanisch, waren damals definitiv eine Nische. Das war übrigens auch ein Ratschlag meines Vaters – er hat immer gesagt: „Du kannst machen, was Du willst, aber such Dir eine Nische.“

Sie arbeiten als Übersetzerin in Bonn. Welche Textsorten übersetzen Sie?

Ich fertige schriftliche Übersetzungen an, hauptsächlich von technischen Texten, zum Beispiel Patenten. Es ist mir gelungen, meine Technikaffinität mit meinem Interesse an Sprachen zu verbinden.

Sie sind unter anderem Vorsitzende der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Bonn und tragen allgemein viel zur Pflege der Beziehung zwischen den beiden Ländern bei. Was ist der rote Faden, der sich durch Ihre Arbeit zieht?

Genau, die Deutsch-Japanische Gesellschaft ist nur ein Teil meiner Tätigkeit. Ich habe auch noch ein eigenes Unternehmen, bin im Vorstand eines Vereins, der European Japan Experts Association heißt, und Mitglied im Deutsch-Japanischen Wirtschaftskreis. Was alle Tätigkeiten gemeinsam haben: Es geht darum, den Kontakt zwischen Menschen herzustellen, zu pflegen und daraus Kooperationen zu schmieden. Ich bin sehr viel unterwegs, auf Konferenzen und Tagungen, lerne Menschen kennen, führe Gespräche und versuche herauszufinden, wo gemeinsame Projekte auf die Bahn gesetzt werden können. Das geschieht mit Wissenschaftlern, Unternehmern, Menschen aus Verwaltungen und aus der Zivilgesellschaft – im Grunde auf allen Ebenen, vor allem im deutsch-japanischen Kontext.

Wo sehen Sie die Parallelen zwischen der deutschen und der japanischen Kultur?

Es sind die Werte. Wir messen beide Zuverlässigkeit, Vertrauen und respektvollem Umgang sehr viel Bedeutung bei. Das ist die Basis. Wir setzen außerdem auf Langlebigkeit und improvisieren nicht so gerne. Der freundliche Umgangston zählt natürlich auch dazu.

Was begeistert denn japanische Touristen an Deutschland?

Mit Sicherheit unsere Kultur: die Kunst und die Musik. Ich lebe ja in Bonn, Beethovens Geburtsstadt. Dessen 9. Sinfonie hatte ihre asiatische Uraufführung in Japan und gilt dort sozusagen als zweite Nationalhymne. Von der deutschen Technik, der Ingenieurskunst und dem Erfindergeist sind die Japaner auch begeistert. Natürlich trinken sie auch gerne deutsches Bier, aber die Faszination für traditionelle Trachten wie Lederhosen geht eher zurück. Die jungen Japaner werfen natürlich einen Blick auf deutsche Autos; umgekehrt ist die Anime-, Manga- und Cosplay-Szene bei jungen Deutschen sehr beliebt. (Cosplay ist ein Kofferwort aus den englischen Begriffen „costume“ und „play“ und beschreibt eine Fanpraxis, bei der Teilnehmer Figuren aus Mangas, Animes, Filmen oder Videospielen möglichst originalgetreu darstellen, Anm. d. Red.)

Und was unterscheidet uns voneinander?

Wir kommunizieren sehr unterschiedlich. Die Deutschen diskutieren gerne – auch öffentlich in Sitzungen. Die Japaner tun das gar nicht und würden sich in einer solchen Gesprächssituation eher zurückhalten. Japan ist außerdem ein Land, in dem die Gemeinschaft das oberste Prinzip ist. Dahinter steht die Vorstellung von Harmonie – Konflikte werden nicht offen ausgetragen. Die Japaner stecken für die Gruppe das Individuelle eher zurück, während die Deutschen sich zwar in Gruppen integrieren können, aber eher individualistisch unterwegs sind.

Sie haben eine Auszeichnung der japanischen Regierung erhalten, den Orden der Aufgehenden Sonne, Goldene Strahlen mit Rosette. Was bedeutet Ihnen das?

Natürlich ist das eine tolle Anerkennung für meine Arbeit in den vergangenen 30 Jahren – sowohl für das berufliche als auch für das ehrenamtliche Engagement. Das ist eine sehr große Ehre für mich. Ich betrachte die Auszeichnung mit Dankbarkeit und auch ein Stück weit mit Demut. Ich sehe sie als Anreiz und Motivation, das Ganze weiterzutragen in die Zukunft. Es ist toll, dass ich auf japanischer Seite so viele Freunde und Förderer habe, die an mich glauben. Ohne diese Unterstützer hätte ich die Auszeichnung nämlich gar nicht erhalten.

Wie oft sind Sie noch in der Westpfalz?

Viel öfter als in Japan (lacht). Ein- bis zweimal pro Monat bestimmt. Zu Familienfeiern natürlich und zwischendrin auch immer mal wieder. Mit den Kuselinen bin ich auch noch vernetzt. Für den Besuch der Herbstmesse hat es in den vergangenen Jahren leider nicht so oft gereicht. Wir haben aber eine Whatsapp-Gruppe und ich sehe die anderen zumindest alle fünf Jahre.

Zur Person

Sabine Ganter-Richter ist 58 Jahre alt, stammt aus Brücken und lebt in Bonn. Mindestens einmal im Jahr ist sie in Japan, erzählt sie. Ganter-Richter war in den Jahren 1986/1987 die zehnte Kuseline. Ihre Auszeichnung von der japanischen Regierung wird zweimal jährlich vergeben, am Freitag wurde sie ihr überreicht. Unter den zuletzt Ausgezeichneten war sie die einzige Person aus Nordrhein-Westfalen und eine von 33 Frauen von insgesamt 104 Geehrten weltweit.