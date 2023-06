Was verbindet die Spieler des TC 1980 Grumbach heute mit den 1980er-Jahren? Ist die ruhmreiche Geschichte von damals Schuld daran, dass sie zum Schläger gegriffen haben? Oder ist das alles nur Geschichte?

Für die Herren 40 des TC Grumbach waren die deutschen Asse Steffi Graf, Anke Huber, Boris Becker und Michael Stich wenig der Anreiz, Tennis zu spielen. Dabei sind die Herren 40 des TCG mit den Altstars, allesamt in den 1970er- und 1980er-Jahren geboren, groß geworden. „Wir sind alles Leute, die in der Jugendzeit angefangen haben, Tennis zu spielen. Teilweise haben wir aber auch wieder aufgehört“, erzählt Mannschaftskapitän Dominik Lenz.

Für ihn und seine Mitspieler sei das Welttennis nicht der ganz große Anreiz, um für den TC Grumbach aufzulaufen. „Uns interessiert das natürlich schon. Aber es ist eher zufällig, wenn mal zwei Spieler von uns das Halbfinale der French Open gesehen haben, dann reden wir auch mal darüber, oder es gibt mal eine Frotzelei, dass wir mit den Stars doch locker mithalten könnten“, sagt der 42-jährige Lenz. Wichtiger seien andere Faktoren, die Topspieler der Tenniswelt spielten da eher eine Nebenrolle. „Wir haben gerne Frau und Kinder mit bei den Tennisspielen, sitzen gerne zusammen. Das heißt aber nicht, dass wir sportlich nicht auch gewinnen wollen“, erklärt Familienvater Lenz, dass er schon einen großen Ansporn habe, Spiele für sich zu entscheiden.

Lob an den Vorstand

Lenz selbst hatte lange andere Prioritäten, spielte Fußball in Meisenheim, war lange in der Verbands- und Landesliga am Start. „Ich wohne in Meisenheim, deshalb war ich dort auch lange aktiv“, erklärt Lenz der später auch Jugendtrainer bei seinem Heimatverein wurde, dann aber auch Trainerposten bei Klubs in Lauterecken und Medard wahrnahm.

Dass es in Grumbach so gut läuft, dass es immer weiter aufwärts geht, ist laut Lenz insbesondere der Verdienst von Vorstand Andreas Giloj. „Er hat viele ehemalige Spieler herbeigeholt. Er ist brutal engagiert. Wir haben mit den Herren 30 auch drei Jahre lange die Meisterschaft geholt. Dann kamen auch noch ein paar ältere Spieler hinzu. Jetzt haben wir auch eine Nachwuchsmannschaft“, erzählt Lenz.

Noch ist alles drin

Die Herren 40 des TC Grumbach sind im vergangenen Jahr in die A-Klasse aufgestiegen, müssen jedoch in dieser Saison den Ausfall von Marco Hasselmeier hinnehmen. „Er fällt wegen einer Knie-Operation das ganze Jahr aus. Wir müssen schauen, dass wir genügend Leute für unsere Spiele zusammenbekommen. Da müssen wir auch mal personell jonglieren“, erzählt Lenz. Denn Sebastian Eschmann sei nicht nur als Tennisspieler, sondern auch als Turn-Übungsleiter unterwegs. „Uns geht es hier um Tennis und Bewegung. Die sportlichen Ziele stehen aber nicht im Hintergrund. Wir haben eine gute und ausgeglichene Mannschaft. Als Ziel haben wir uns den Klassenerhalt gesetzt“, sagt Lenz.

Gegen den TC Contwig gab es allerdings einen ersten Dämpfer. Nach 3:1 Punkten aus den ersten beiden Saisonspielen musste Grumbach die erste Saisonniederlage einstecken. Bei der 2:4-Niederlage, siegten Pascal Jung und Sebastian Eschmann in den Einzeln. Markus Kappel musste aufgeben, Lenz kassierte eine Niederlage im Champions-Tiebreak gegen Pascal Schlimmer. Nach einem 2:2 in den Einzeln ging Grumbach in beiden Doppeln in Führung. Jung/Eschmann und Lenz mit Wolfgang Giloj verloren jeweils den zweiten Satz und mussten im Champions-Tiebreak knappe Niederlagen hinnehmen.

„Wir wissen, dass wir auch in dieser Klasse mithalten können“, ist Mannschaftskapitän Lenz sicher. Noch ist alles offen. Selbst der Zug in Richtung Tabellenspitze ist noch nicht abgefahren.