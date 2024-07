Alexander Altmaier ist Erdesbachs neuer Ortsbürgermeister. Der 49-Jährige wurde am Donnerstagabend während der konstituierenden Ortsgemeinderatssitzung zum Nachfolger von Ralf Lukas gewählt, der nach 15 Jahren nicht mehr für das Amt kandidierte.

Die Wahl Altmaiers fiel genauso einstimmig aus, wie für den ersten Beigeordneten Martin Grub und den weiteren Beigeordneten Nick Kuntz. Altmaier stammt aus dem saarländische Freisen und zog vor sieben Jahren mit Ehefrau und den beiden Kindern nach Erdesbach. „Wir sind hier schnell angekommen und haben uns von Beginn an wohl gefühlt“, sagt er. Ihn habe es gewundert, dass er vor fünf Jahren, gerade einmal zwei Jahre in Erdesbach, gleich in den Ortsgemeinderat gewählt wurde.

Der Finanzbeamte war schon als Jugendlicher kommunalpolitisch aktiv und trat im Alter von 14 Jahren der Jungen Union bei. Im Saarland gehörte er bereits dem Freisener Gemeinderat an. Angeln und Sportschießen gehören zu seinen liebsten Hobbys. Deshalb trat er dem örtlichen Fischerverein und dem Schützenverein Hinzweiler an. Außerdem ist er Vorsitzender des vor einem Jahr gegründeten Fördervereins Erdesbach.

Die Haushaltskonsolidierung ist sein oberstes Ziel. Um Einnahmen für die Ortsgemeinde zu generieren, müsse untersucht werden, ob eine Photovoltaikanlage auf der Erdesbacher Gemarkung errichtet werden kann. Zudem solle geprüft werden, ob das Dorf an ein Nahwärmenetz angeschlossen werden kann. Die Erschließung des bereits geplanten Neubaugebietes werde in Angriff genommen und kaputte Ortsstraßen saniert.