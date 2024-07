Der Freizeitclub „Blaue Löwen“ Herschweiler-Pettersheim feiert sein 50-jähriges Bestehen in kleinem Rahmen. Von Anfang an mit dabei war Klaus Müller. Er wurde zum ersten Kassenwart des Vereins gewählt und übt dieses Amt bis heute mit vollem Herzen aus.

Noch 14 Mitglieder hat der Club. Bei seiner Gründung waren es elf gewesen. Der Mitgliederrekord beträgt 36 – so viele „Blaue Löwen“ waren’s mal. Müller, der gelernte Bierbrauer bei Koch-Bräu in Kusel, hat über den langen Zeitraum akribisch Buch geführt und war bei vielen Aktivitäten der Organisator und Ansprechpartner. Der Name „Blaue Löwen“ geht auf die Koch-Brauerei zurück, ebenso das blaue Vereinswappen – ähnlich wie jenes der früheren Brauerei.

Der erste Vorsitzende bei der Gründung war Günter Harth. Auf ihn folgte Kurt Müller. Danach stand 24 Jahre lang Werner Zimmer an der Spitze, der das Gasthaus „Zur Post“ als Clublokal führte. Nach Hubert Biehl kam Thomas Huber, der den Verein derzeit führt. Lange Jahre hatten die „Blauen Löwen“ auch eine Freizeit-Fußballmannschaft mit guten Erfolgen vorzuweisen, Koch-Bräu war Trikotsponsor. Auch ein Sportfest mit Festzelt stemmten die Mitglieder.

Bei vielen Veranstaltungen im Ort mitgewirkt

Der Verein war auch im Ort sehr aktiv, war bei Dorffesten, Weihnachtsmarkt und bei den beiden europäischen Bauernmärkten dabei. Auch eine Bockhofer Kerwe gab es. Kappensitzungen wurden von 1976 bis 2001 abgehalten. Das zehnte Jubiläum war groß gefeiert worden: Damals sorgte ein Zirkus drei Tage lang für Spannung. Weil der Altersschnitt der Mitglieder inzwischen deutlich angestiegen ist, hat sich der eingetragene Verein aber mittlerweile auf interne Veranstaltungen wie beispielsweise Wanderungen fokussiert.

Das 50. Jubiläum wurde am Donnerstag in einem Lokal in Bexbach gefeiert. Dabei gab es auch einige Ehrungen. Neben Müller sind Norbert Knapp und Erich Rietz als Gründungsmitglieder nach wie vor mit dabei. Seit 40 Jahren sind Udo Schmitt und Martin Müller im Verein.