Beim Burgfrühling, der wieder am Internationalen Museumstag stattfindet, gibt es am Sonntag, 17. Mai, für Groß und Klein ein breites Angebot auf Burg Lichtenberg.

Im Urweltmuseum Geoskop und in der Zehntscheune gibt es mehrere Ausstellungen. Das Geoskop zeigt ganztägig die Sonderausstellung „Küken, Küken, Küken“ mit einer Führung um 13 Uhr. Um 14 Uhr gibt es eine Führung durch die barrierefreie Dauerausstellung zur Pfälzer Urzeit vor rund 300 Millionen Jahren, und von 14.30 bis 17 Uhr können Besucher an einer Schaupräparation „Pfälzer Ursaurier“ teilnehmen. Außerdem gibt es Mitmachstationen für Groß und Klein: Von 10.30 bis 18 Uhr bietet der Arbeitskreis Astronomie am Geoskop eine Sonnenbeobachtung an, von 12 bis 18 Uhr kann man sich an einer Fossil- und Edelsteinpräparation ausprobieren, dort fallen allerdings Materialkosten an.

Neues Musikantenland-Museum

Die Zehntscheune zeigt ganztägig eine Sonderausstellung zur Neueröffnung des Musikantenland-Museums über die Tradition des pfälzischen Wandermusikantentums – um 11 Uhr gibt es eine Führung dazu. Das Musikantenland-Museum zeigt auch originale Musikinstrumente und Musikantenporträts. Von 12 bis 18 Uhr sorgt der „Kohlbachtaler“ mit seiner Drehorgel für Musik, um 15 Uhr steht eine Führung über die Burg auf dem Programm.

Den gesamten Tag über gibt es Kinderschminken mit der „Schminkzauberfee Sabrina Schäfer“, ebenso Kunterbuntes Ballonmodellieren mit „Magic Chris“, Buttonmaschine, Klaviermatte sowie Tastkästen zu Natur und Musik. Zudem können Besucher das „Land L(i)eben“ mit VR-Brillen betrachten.

Historisches Lagerleben auf der Oberburg

Auf der Unterburg findet ein Blumen- und Kräutermarkt statt. Stände bieten Kräuterbücher, Kräuterkissen und Topfkräuter an, außerdem Balkon-, Beet- und Gartenpflanzen; auch Gewürze, Tee, Delikatessen, Leinen, Schmuck, Keramik und Dekoart. Von 11 bis 13 Uhr findet eine Führung durch den Kräutergarten statt. Um 11 Uhr stellen sich junge Talente der Ensembles der Musikschule Kuseler Musikantenland vor, um 13 Uhr die Spielgemeinschaft Herschweiler-Pettersheim/Altenkirchen/Frohnhofen. Um 15.30 Uhr spielen die Original Westpfälzer Musikanten vom Musikverein Brücken. Geschichtsfans können auf der Oberburg ganztägig am historischen Lagerleben mit den „Preussen 1895“ teilnehmen.

Parkplätze für Besucher sind ausgewiesen. An der K23 wird ab der Einmündung der L176 in Thallichtenberg bis zum Ortseingang Körborn ein absolutes Halteverbot angeordnet, zudem gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Kilometern pro Stunde. An den Zu- und Abfahrten zu den Parkflächen wird die Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert.