Das Projekt „Musikantenlanddorf“ ist eine Initiative des Projektes „Westpfälzer Musikantenland“. Das Projektteam will mit Kulturschaffenden, Vereinen und vor allem mit den Menschen in den Dörfern die regionale Kulturlandschaft attraktiv gestalten und neue, nachhaltige Partnerschaften gründen. Im Musikantenlanddorf Glan-Münchweiler betreuen Ortsbürgermeister Karl-Michael Grimm, Ute Moldenhauer und Therese Feuchtner als Kernteam das Projekt. „Ziel muss es sein, gemeinsam mit den Menschen im unseren Dorf das kulturelle Angebot auf vielfältige Weise weiter zu beleben“, sagt Grimm.

Ein Gedanke, der beim ersten Treffen mit Bürgern und Vertretern des Projektteams „Westpfälzer Musikantenland“ aufgenommen wurde, sei die Einrichtung eines Interkulturellen Cafés. Grimm und sein Team wollen diese Idee im nächsten Jahr umsetzen. Ein solches Café soll eine generationenübergreifende Begegnungsstätte sein, aber auch ein Ort für kleine Konzerte, Chorauftritte, Lesungen und Theateraufführungen, ergänzt Grimm.

Mehr Kultur soll es auch im kleinen Park in der Ortsmitte geben. Am Sonntag, 2. Oktober, findet dort das Weinfest statt. Ortsbürgermeister Grimm ist sich sicher, dass neben erlesenen Weinen auch weitere Ideen an das Kernteam herangetragen werden.