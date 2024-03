Die hiesigen Musical Maniacs und die österreichische Band Mnozil Brass, die gerade ihr 30-jähriges Bestehen feiert, gestalten das Kulturprogramm des Landkreises im April. Los geht es kommenden Sonntag.

Die Show des kreativen Musicalprojekts Musical Maniacs präsentiert unter dem Motto „Here Right Now“ am Sonntag, 7. April, ab 17 Uhr im Horst-Eckel-Haus in Kusel Lieder aus Musicals der frühen Jahre sowie Highlights aktueller Produktionen. Der Titelsong stammt aus dem Musical „Ghost“ und steht zusammen mit Songs aus „Aida“ sowie „Die Päpstin“ für das Heute. Stücke aus „My Fair Lady“ oder „West Side Story“ sind ebenfalls im Programm und stehen für das klassische Musical.

Das kreative Musicalprojekt vereint seit 2017 fünf Profis aus der Musikbranche: die Sängerinnen Kathrin Yarizell Lothschütz und Suzanne Dowaliby, Sänger Manuel Lothschütz, Pianist Matthias Stoffel und Cellistin Christine Rutz. Sie leben alle in der Region Kusel, lieben das Musicalgenre „und lernten sich von den ersten Tönen an zu schätzen“, heißt es in der Ankündigung der Show.

Singen am 7. April Musicalhits: Manuel Lothschütz, Kathrin Yarizell Lothschütz und Suzanne Dowaliby (oben von lunks), begleitet von Matthias Stoffel und Christine Rutz. Foto: Matthias SToffel

Zehn Tage später wird unter dem Motto „Jubelei“ das 30-jährige Bestehen der Formation Mnozil Brass gefeiert: am Mittwoch, 17. April, ab 19.30 Uhr in der Fritz-Wunderlich-Halle Kusel. Es sind nur noch wenige Restkarten erhältlich, teilen die Veranstalter mit.

Die Formation hat sich nach dem Ort benannt, an dem vor 30 Jahren ihre musikalische Reise begann: Damals trafen sich „einige Musikstudenten mit philharmonischen Ambitionen“ im Gasthaus Mnozil in Wien, wo sie „den Verlockungen der Wirtshausmusik nachgaben“, wie es in der Selbstbeschreibung der Band heißt. Seither habe man die hehre Welt der Klassik hinter sich gelassen „und bereiste den Globus fortan im Auftrag der angewandten Blasmusik“.

Die Dekaden seien wie im Flug vergangnen und aus den Studenten seien selbst Professoren geworden. Doch Blasmusik spielen sie immer noch. In Kusel nun soll der „ultimative Blechgeburtstag in Form einer Jubiläumsshow“ gefeiert werden, kündigt die auch mit reichlich Humor gesegnete Gruppe an.

Karten

Eintrittskarten für beide Konzerte gibt es im Vorverkauf beim Bürgerbüro der Kreisverwaltung Kusel, Trierer Str. 49-51, , in der Tourist-Information Kusel, Bahnhofstraße 67, unter der online 06381 424-496 und online via www.ticket-regional.de, sowie rheinpfalz.de/ticket. Weitere Informationen gibt es unter www.landkreis-kusel.de