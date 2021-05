Die ganze Welt spricht von Atemschutzmasken, um das Coronavirus einzudämmen. Aber was ist eigentlich mit Schutzhandschuhen? In Arztpraxen werden sie getragen, an der Kasse im Supermarkt sieht man sie auch hin und wieder. Sind sie für den Alltag ebenfalls zu gebrauchen? Wir haben nachgefragt.

„Es gibt unterschiedliche Arten von Schutzhandschuhen. Reinigungskräfte schützen sich mit ihnen beispielsweise vor aggressiven Reinigungsmitteln, Feuerwehrleute vor Verletzungen und Verbrennungen, medizinisches Personal vor Krankheitserregern. Was aber solche Schutzhandschuhe wie die typischen Einweghandschuhe im Alltag bringen, ob diese nun die Krankheitsübertragung des Coronavirus reduzieren oder nicht, dazu müsste man eine Studie machen“, sagt Andrea Missal, Leiterin des Gesundheitsamtes in Kusel, auf Anfrage der RHEINPFALZ.

Trügerischer Glaube

Wichtig sei, zu unterscheiden, von welchen Arten von Erregern gesprochen werde. „Das Coronavirus gehört zu den behüllten Viren. Dieses ist wenig umweltstabil und besitzt nur eine geringe Lebensdauer. Durch ordentliche Händehygiene wird das Virus schnell abgetötet. Verbreitet wird es durch die Tröpfcheninfektion. Darum helfen Masken, um das Virus daran zu hindern, in die Schleimhäute einzudringen. Es ist ein trügerischer Glaube, dass Handschuhe Sicherheit bringen.“

Gefährlicher Griff ins Gesicht

Auch dass sich Menschen mit Handschuhen ins Gesicht fassen, birgt Gefahren. „Leute tragen Handschuhe, greifen damit den Griff des Einkaufswagens und die Waren an und fassen sich anschließend ins Gesicht. Mit dieser Herangehensweise ist nichts gewonnen. Dann könnte ich auch mit der nackten Hand ins Gesicht greifen, denn die Krankheitserreger sind genauso auf der Haut wie auf den Handschuhen.“

Gerade im medizinischen und pflegerischen Bereich sei es unentbehrlich, dass dort die Hände ausreichend geschützt würden, mahnt Missal. Weil diese mit Blut, Schleim, Exkrementen und weiteren Substanzen in Kontakt kämen, bestehe dort ein großes Infektionsrisiko mit allen möglichen Krankheitserregern. Für den alltäglichen Gebrauch aber sei es wichtiger, die Hände gründlich und regelmäßig zu waschen sowie eine klare Hust- und Niesetikette einzuhalten.