Jede Menge zum Hören und Schauen, Essen und Trinken, Stimmung, Unterhaltung und anderes mehr bietet am Wochenende das Marktplatzfest in Waldmohr. Was die Besucher erwartet.

Stattfinden wird das Marktplatzfest von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Juni. Auftakt ist am Freitag um 18 Uhr: Dann öffnen die Stände, die teilnehmenden Vereine werden Leckereien „für jeden Geschmack“ anbieten, wie Kulturbeigeordneter Sven Lesmeister verspricht. Mit von der Partie sind der Obst- und Gartenbauverein mit „einem breiten, ganz unterschiedlichen Angebot an Speisen“. Der Tennisclub serviert Flammkuchen, die SPD ihre „legendären Grummbeerwaffele“. Die Feuerwehr pausiert in diesem Jahr, „aber auf jeden Fall wird eine andere Gruppe edle Tropfen am Weinstand kredenzen“, sagt Lesmeister. Bier gibt es beim VfB, Longdrinks beim HSV und spritzige Getränke beim TV. Im W4 bietet die protestantische Kirchengemeinde am Sonntag Kaffee und Kuchen an. Süßwaren dürfen für die Kinder nicht fehlen.

Den offiziellen Startschuss gibt Stadtbürgermeisterin Charlotte Jentsch am Freitag um 18.30 Uhr von der neu überdachten Bühne aus. Sie wird auch das Fass anstechen und Freibier ausschenken. Der Verein Spieltrieb sorgt ab 19 Uhr mit Coversongs für gute Laune, wie Vorsitzende Sibille Sandmayer ankündigt. Ebenfalls um 19 Uhr lädt das Jugendhaus Waldmohr zu Karaoke ins W4 ein. Ab 20 Uhr heizt DJ Marblo ein.

Der Sonntag steht im Zeichen der Familien

Am Samstag öffnet der Markt um 16 Uhr seine Pforten. Die Band Take 4 wird ab 20 Uhr mit Partymusik unterhalten. Ganz im Zeichen der Familien steht der Sonntag. Er beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Diesen umrahmt die Pfarrkapelle Kübelberg, die anschließend auch zum Frühschoppen aufspielen wird. Die Ethno Chor Kids und Teens werden ab 14 Uhr Lieder aus ihrem Repertoire intonieren, bevor es ab 14.45 Uhr sportlich wird. Dann zeigen verschiedene Gruppen des Turnvereins ihr Können: zunächst die „Dance ’n’ more Kids“, 45 Minuten später die Hip-Hop-Step-Aerobic-Gruppe, eine halbe Stunde später Metalza.

Bereits ab 11 Uhr können sich am Sonntag Interessierte am Showtruck der Kreisverwaltung (Standort Sparkasse) über Müll und Mülltrennung sowie über das Duale System informieren. Bei einem Quiz dürfen Kinder ihr Wissen testen; es gibt Preise. Ebenfalls ab 11 Uhr präsentieren die rund 25 Aussteller des Kunsthandwerkermarkts in der gesperrten Bruchstraße ihre selbstgefertigten Objekte. Erfreut ist Lesmeister, dass „15 ganz unterschiedliche Organisationen das Marktplatzfest bestreiten“. Und wenn das Wetter mitspiele, verspricht er „drei tolle Tage voller Spaß und gemeinsamem Feiern“.