Ein Gelände in einem Wohngebiet in der Nähe des Kuseler Fußballplatzes ist seit mehreren Monaten zum Baustofflager für den Glasfaser-Ausbau geworden. Ein Anwohner klagt über Lärm durch Baustellenfahrzeuge, der bereits in den Morgenstunden beginnt. Und über Dreck, der sich überall auf der Straße verteilt.

Haufen voller Split und rotem Grund türmen sich neben Baustellenzäunen, Absperrungen, einem Container voller orangefarbener Leitungen und Kabel. Ein Fahrzeug hat