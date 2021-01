Zwischen Oktober und Februar rücken Straßenmeistereien oder von ihnen beauftragte Firmen aus, um Bäume und Sträucher neben den Straßen zu fällen und zu schneiden. So auch in Schellweiler entlang der A 62. Sehr zum Ärger von Horst Flesch. Der Anwohner betont, so ein Kahlschlag wäre nicht notwendig gewesen.

Anfang der Woche hat ein von der zuständigen Autobahnmeisterei Landstuhl beauftragtes Unternehmen begonnen, entlang der A 62 bei Schellweiler Gestrüpp und Bäume wegzuschneiden. Sehr zum Ärger von Horst Flesch, der unweit der Autobahn lebt. Er beklagt, der Kahlschlag führe an einem rund 100 Meter langen Abschnitt zu einem geringeren Lärmschutz und zu einem freien Blick auf die Autobahn.

1975 zog Flesch in das Elternhaus seiner Ehefrau. „Die Autobahn war wenige Jahre zuvor gebaut worden. Da sie zunächst nur bis Birkenfeld verlief, war der Autoverkehr und der damit verbundene Lärm geringer als heute“, berichtet er. Bäume und Sträucher am Hang tragen zum Lärmschutz neben der A 62 bei, ergänzt Flesch, der kritisiert, die Firma habe fast einen Kahlschlag vorgenommen. „Ich konnte keine gefällten Bäume erkennen, die alt oder krank waren“, sagt er.

Anwohner meldeten umgefallene Bäume

Carsten Burkhard von der Autobahnmeisterei betont, Anwohner in der Nähe des Ortseingangs hätten umgefallene Bäume an der Autobahn gemeldet. Aus Gründen der Verkehrssicherheit habe man deshalb Bäume und Gebüsch entfernen müssen. Bei den nun gefällten Bäumen habe es sich um Pappeln gehandelt, denen schlicht die Standfestigkeit fehle. Würden dort Buchen oder Eichen stehen, hätte man diese stehen lassen. Burkhard ergänzt, dass vorrangig Büsche und Sträucher zum Lärmschutz beitragen. Diese wachsen binnen eines Jahres nach, „dann ist auch wieder der Lärmschutz gewährleistet“.

Flesch hat Verständnis dafür, dass die Verkehrssicherheit oberste Priorität hat, doch „beim Freischneiden des Abschnittes in der Nähe meines Wohnhauses ist nicht sorgfältig vorgegangen worden“. Dort hätten auch andere Baumarten gestanden – zum Beispiel Kirschen –, die man hätte stehen lassen können, um wenigstens den Blick auf die Autobahn etwas zu versperren.

Flesch hat zudem Kontakt zum Landtagsabgeordneten Jochen Hartloff (SPD) aufgenommen, der sich mit dem Thema Lärmschutz in Schellweiler schon vor Jahren befasst hatte. Die von einer Initiative geforderte Schallschutzwand habe „sich leider nicht realisieren lassen“, sagt Hartloff, der sich ebenfalls mit der Autobahnmeisterei in Verbindung setzte. Man habe Hartloff versichert, bei dem noch ausstehenden Freischnitt stärker darauf zu achten, dass standfeste Bäume stehen bleiben.