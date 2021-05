Der Landkreis will an der gemeinsamen Orientierungsstufe von Siebenpfeiffer-Gymnasium und Realschule plus festhalten. Das ist in der Sitzung des Schulträgerausschusses deutlich geworden. Und trotzdem sollen die Schüler künftig ab der sechsten Klasse auf beide Standorte verteilt werden. Ob und wie das geht, ist aber noch vollkommen unklar.

Seit über einem Jahr ist klar, dass das Siebenpfeiffer-Gymnasium aus der Kooperation mit der Realschule plus aussteigen will. Dazu gibt es einstimmige Beschlüsse der Schulgremien. Genau so eindeutig lehnt die Realschule plus die Aufkündigung ab.

Die Kooperation besteht seit 1967, damals noch zwischen Gymnasium und Realschule. Dann fusionierten nach dem Willen des Landes 2009 Hauptschule und Realschule zur Realschule plus - „und die Probleme begannen, weil die Heterogenität der Schüler einfach viel zu groß ist“, wie Angelika Gröneveld-Olthoff, Chefin des Gymnasiums, betont. Ihre Kollegin Nina Dahlke von der Realschule plus ist anderer Meinung, will Schülern noch bis zur sechsten Klassen möglichst viele Optionen offenhalten.

180 Schüler pro Jahrgang

Derzeit besuchen jeweils rund 180 Schüler die beiden GOS-Jahrgänge, die komplett am Standort des Gymnasiums unterrichtet werden. Allerdings findet in der sechsten Klasse mit dem Wahlpflichtfach eine erste Vorauswahl statt. Französisch wird weiter in der Walkmühlstraße unterrichtet, Hauswirtschaft und Soziales, Wirtschaft und Verwaltung sowie Technik und Natur auf dem Roßberg. Dafür werden die Schüler für Doppelstunden mit Bussen vom einen zum anderen Standort gefahren. In der Regel entscheiden sich beim Übergang in die siebte Klasse rund 50 Schüler für die Realschule plus.

Im Frühjahr dieses Jahres legten beide Schulleiterinnen zwei Kompromissvorschläge vor. Vorschlag eins sah vor, dass die GOS auf dem Papier erhalten bleibt, aber auf Grund der Empfehlungen der Grundschulen homogene Klassen gebildet werden, die auf beide Standorte verteilt werden. Der zweite Vorschlag sah vor, dass erst nach der fünften Klasse aufgeteilt wird auf beide Standorte, je nach Wahlpflichtfach. Fünf Klassen sollen am Gymnasium bleiben, zwei bis drei am Roßberg unterrichtet werden – bei förmlicher Beibehaltung der GOS.

Rubly: Sinnvolle Modifikation

Hinter diesem Vorschlag für ein sogenanntes wahlpflichtfachdifferenziertes Modell steht nun auch Landrat Otto Rubly und hat ihn bereits mit der Schulaufsicht bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier vorbesprochen. „Das wäre eine sinnvolle Modifikation, ohne die GOS aufgeben zu müssen“, sagte er vor dem Schulträgerausschuss.

Im Frühjahr hatte es noch geheißen, die ADD lehne ein solches Modell ab. Martin Harz, der für die Gymnasien zuständige ADD-Referent, erklärte vor dem Schulträgerausschuss, dass zwei Standorte immer Probleme mit sich bringen würden, auch weil Lehrer beider Schulen hin- und herpendeln müssten. Das funktioniere dennoch bei der IGS Schönenberg-Kübelberg (mit dem zweiten Standort Waldmohr) und sei bei entsprechender Profilierung beider Schulen vorstellbar. Es werde nächste Woche eine Telefonkonferenz mit dem Ministerium in Mainz zu dem Thema geben. Dann könne er sagen, ob der Vorschlag genehmigungsfähig sei.

Option für Gymnasium bleibt

Seine Kollegin Anna Maria Brüse, Referentin für die Realschule plus, ergänzte, dass bei einem solchen Modell immer noch die Option bestehe, zur siebten Klasse das Gymnasium zu besuchen, selbst wenn die zweite Fremdsprache noch fehle – „das lässt sich ja nachholen, und die Note kann in einem solchen Fall für ein Jahr unberücksichtigt bleiben“.

Realschul-Leiterin Nina Dahlke findet „jeden Vorschlag gut, der verhindert, dass bereits nach der Grundschule Entscheidungen getroffen werden müssen“. Es gebe immer wieder Spätentwickler. Nur zehn Prozent eines Jahrganges, also rund 18 Schüler, würde nach der GOS eine Klasse besuchen, die zur Berufsreife führe. Mit einer Profilbildung – „vielleicht Bläserklassen, Lateinklassen oder bilinguale Klassen“ – könne ein solches Modell noch verbessert werden. Sie stehe hinter diesem Kompromiss und könne sich eine Einführung zum Schuljahr 2022/2023 vorstellen. Die drei zusätzlichen Klassenräume seien im Schulzentrum vorhanden. „Da müssen wir eben alle etwas zusammenrücken“, sagte Dahlke.

Schulgremien müssen entscheiden

Angelika Gröneveld-Olthoff gibt sich deutlich zurückhaltender: „So ganz klar, wie das funktionieren soll, ist mir das nicht.“ Sie hätte sich eine ergebnisoffene Diskussion gewünscht, die nicht stattgefunden habe. Es sei einfach ein Modell präsentiert worden.

Gröneveld-Olthoff verweist auf den Beschluss der Gesamtkonferenz am Siebenpfeiffer-Gymnasium, die sich für eine Auflösung der GOS ausgesprochen habe. „Das muss jetzt bei uns in die Gremien. Wir sind Demokraten, akzeptieren auch Entscheidungen der Politik, aber das ist kein Modell, das von heute auf morgen auf dem Tisch liegen kann“, sagt die Schulleiterin, die Ende Januar den Ruhestand antritt. Deshalb wolle sie die weiteren Schritte ihrem designierten Nachfolger Marco Schneider überlassen. Der bisherige Stellvertreter ist der einzige Bewerber auf die Schulleiterstelle.

Landrat Rubly will das wahlpflichtfachdifferenzierte Modell in der nächsten Sitzung des Kreisausschusses zur Abstimmung vorlegen.