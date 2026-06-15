Wenn ein Kind stirbt, fühlen sich die Eltern oft allein gelassen. Daniela Münch und Christiane Krüger wollen das ändern. Sie bieten in Kusel einen Raum für Sterneneltern an.

Wenn Eltern während der Schwangerschaft oder bei der Geburt ihr Kind verlieren, fallen viele emotional in ein tiefes Loch. Wo vor kurzem im Kopf noch Bilder vom schaukelnden Kind im eigenen Garten waren, nehmen jetzt düstere Gedanken diesen Platz ein. Daniela Münch kennt dieses Wechselbad der Gefühle. Vor einigen Jahren hat sie ihre Zwillinge verloren und am eigenen Leib erfahren, was dies mit Körper und Psyche anrichten kann.

Sie sei froh, damals zu einer Selbsthilfegruppe gegangen zu sein. „Jeder trauert anders. Es ist ein unfassbar schwieriges Thema. Man fühlt sich allein und denkt, niemandem sonst passiert das“, erzählt die Ergotherapeutin. Diese Annahme rühre vor allem daher, dass das Thema Fehlgeburt lange totgeschwiegen worden sei, ergänzt Hebamme Christiane Krüger. Und das, obwohl es etwa jede dritte Frau betrifft, wie der Berufsverband der Frauenärzte mitteilt.

Daniela Münch und Christiane Krüger wollen Eltern, die während der Schwangerschaft oder bei der Geburt ihr Kind verlieren, ein offenes Ohr schenken. Am Freitag, 19. Juni, findet das erste Treffen der neuen Selbsthilfegruppe statt. Foto: Lena Drumm

Oft fehlt im Umfeld das Verständnis

Dennoch tue sich das Umfeld oft schwer im Umgang mit Personen, die einen solchen Verlust erlitten hätten, weiß Münch aus eigener Erfahrung. Sätze wie „Du bist doch noch jung“ oder „Nächsten Monat klappt es dann wieder“ habe sie damals furchtbar gefunden. „Ich wollte genau dieses Kind und habe mir die Zukunft mit ihm schon vorgestellt“, sagt sie. Auch die erfahrene Hebamme erinnert sich, dass in der Bevölkerung bis in die 90er-Jahre hinein sehr wenig Aufklärungsarbeit über das Thema Abort geleistet worden sei.

Deshalb haben die beiden beschlossen, betroffenen Familien eine Plattform zum Austausch zu bieten. „Raum für Sterneneltern“ heißt das Projekt, das beide ehrenamtlich betreiben. „Sterneneltern sind Menschen, die ihr Kind während der Schwangerschaft oder Geburt verloren haben“, erklärt Münch. Zu den Treffen ihrer Selbsthilfegruppe könnten aber auch Großeltern kommen, die den Tod des Enkelkinds verarbeiten wollten. „Es kommt vor, dass die Fehlgeburt alte Wunden aufreißt. So kann es, wenn Tochter oder Sohn ihr Kind verlieren, eine Erinnerung an eine eigene Fehlgeburt sein, die – der damaligen Zeit geschuldet – unter den Tisch gekehrt wurde“, erklärt Krüger. Es sei auch möglich, eine Begleitperson mitzubringen.

Väter trauern anders als Mütter

Münch betont, wie wertvoll eine solche Selbsthilfegruppe für sie gewesen sei. „Man darf sich an die Kinder erinnern. Sie werden nicht vergessen. Ich kann es mir selbst nicht ganz erklären, aber man baut so eine besondere Verbindung zu Menschen auf, die Ähnliches erlebt haben. Man kann in diesem Kreis über Themen sprechen, die im Freundeskreis oder bei der Familie schwierig aufzubringen sind“, berichtet sie. Denn jeder trauere anders, erklären Münch und Krüger. Wenn der Vater des Kindes nach außen weniger Emotionen zeige, werde ihm unterstellt, er trauere nicht. Häufig würden die Väter jedoch versuchen, stark für ihre Partnerin zu sein.

„Niemand will zu diesem Club gehören, aber wir tun es eben doch“, sagt Münch und fügt an: „Menschen, die sich keine Zeit zum Verarbeiten des Erlebten nehmen, kassieren oft die Retourkutsche.“ Und auch wenn Trauer ein sehr individuelles Thema sei und jeder Schicksalsschläge auf seine eigene Art und Weise verarbeite, so könne einen die Vergangenheit einholen, wenn man sich keine Zeit zum Heilen nehme, berichten Münch und Krüger. Apropos Zeit: Sie könne ein ausschlaggebender Faktor sein. Nach einer Ausschabung im Krankenhaus komme es bei manchen Frauen vor, dass am nächsten Tag ganz normal der Wecker klingele und das Leben so weitergehen soll wie zuvor. „Ich habe gefragt, wie es denn mit der Arbeit aussieht und bekam die Antwort, dass ich natürlich morgen arbeiten gehen kann. Ich habe mich dann trotzdem krankschreiben lassen und mir die nötige Zeit genommen“, erzählt Münch.

„Was habe ich falsch gemacht?“

Seit knapp einem Jahr gibt es einen neuen Mutterschutz. Frauen stehen seitdem bereits ab der 13. Schwangerschaftswoche (SSW) zwei Wochen Mutterschutz zu – ab der 17. SSW sechs Wochen, ab der 20. SSW acht Wochen. Zuvor galt das erst ab der 24. Woche beziehungsweise wenn das Kind mehr als 500 Gramm wog. Problematisch sei auch der Begriff Fehlgeburt. „Der Begriff Fehlgeburt suggeriert ja, dass man etwas falsch gemacht hat. Mit genau solchen Gedanken hat man zu kämpfen. Auch wenn man weiß, dass es Tausende Erklärungen gibt, fragt man sich immer wieder: Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich gegessen, das vielleicht nicht gut fürs Kind war“, schildert Münch ihren eigenen inneren Konflikt.

Die Frau erlebe trotz der Fehlgeburt ein „kleines Wochenbett“, erklären Münch und Krüger. Deshalb sei es abseits der psychischen Wunden wichtig, eine rechtliche Grundlage zu haben, um sich körperlich erholen zu können. Mit ihrem Angebot wollen sie Betroffenen helfen und „einen Raum kreieren, wo sie sich gesehen und wertgeschätzt fühlen und mit ihren Kindern sein dürfen“, so Krüger. „Selbst wenn nur einer kommt, finden die Termine statt“, betont Münch und erntet zustimmendes Nicken von Krüger.

Info

Das erste Treffen der Selbsthilfegruppe findet am Freitag, 19. Juni, um 17 Uhr in der Industriestraße 13 in Kusel statt. Interessierte werden gebeten, sich vorab bei Daniela Münch (E-Mail lichtfuersternenmamas@gmail.com) oder bei Christiane Krüger (heb.ck.63@web.de) zu melden.

