Nun ist es fix. Wasserverbraucher im Oberen Glantal müssen im laufenden Jahr weniger zahlen. Statt 1,17 Euro pro Kubikmeter Wasser werden nun 0,95 Euro fällig. Der Verbandsgemeinderat ist damit am Dienstag einstimmig einer Empfehlung des Werksausschusses gefolgt, den Wasserbezugspreis um 22 Cent zu senken. Grund für die Preissenkung ist der im Frühjahr beigelegte Rechtsstreit des Wasserzweckverbands Ohmbachtal mit der Deutschen Bahn AG. Dabei ging es um die Verunreinigung von Trinkwasser durch den Einsatz des Pflanzenschutzmittels Bromacil entlang der Bahnstrecke. Der Rechtsstreit zog sich über 15 Jahre hin und endete mit einem Vergleich. Der Zweckverband erhält deshalb von der Bahn rund die Hälfte der Kosten, die für den Einbau einer Filteranlage zur Einhaltung der Schadstoff-Grenzwerte angefallen waren. Unterm Strich also rund 1,3 Millionen Euro. Die Verbandsgemeinde erhält davon rund 370.000 Euro. Die Entschädigung sollte nun an die Kunden weitergegeben werden. Der Wasserzweckverband versorgt Abnehmer in den Verbandsgemeinden Oberes Glantal, Kusel-Altenglan und Ramstein-Miesenbach (Niedermohr) sowie die Stadt Kusel mit Trinkwasser.