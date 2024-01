Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vorlese-Zeit in der Kita St. Ägidius in Kusel: Gespannt sitzen zehn Kinder auf ihren Ministühlen im Kreis. Auf einem Ohrensessel macht es sich Wolfgang Hutzel bequem, flankiert von allerhand Lesestoff. Der Vorleser will den Kindern eine Freude bereiten, ein weiteres Anliegen ist das Thema Bildung.

Wenn Vorleser Wolfgang Hutzel aus Schönenberg-Kübelberg in die Kita St. Ägidius nach Kusel kommt, sei das immer etwas besonderes für die Mädchen und Jungen. „Viele fragen schon