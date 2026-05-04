Obwohl in der Finanzplanung von Kreimbach-Kaulbach für dieses und für kommendes Jahr ein großes Loch klafft, werden die Gemeindesteuern nicht erhöht. Das ist der Grund dafür.

Mit dem Doppelhaushalt für 2026 und 2027 hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Grundsteuer A mit 465 Prozent, die Grundsteuer B mit 345 Prozent, die Gewerbesteuer mit 380 Prozent und die Steuer für den ersten Hund mit 48 Euro auf dem vergleichsweise niedrigen Stand der Vorjahre bleiben. Und das, obwohl der Ergebnishaushalt für dieses Jahr ein Defizit von 290.000 Euro ausweist; für das nächste Jahr ist dann ein Minus von 240.000 Euro veranschlagt.

Allerdings verfügt die 750-Einwohner-Gemeinde zum Stichtag 1. Januar über ein sattes finanzielles Polster in Höhe von rund 3,4 Millionen Euro, berichtete Ortsbürgermeister Thorsten Sauer. Somit sei es möglich, die Defizite aus den Rücklagen zu decken und die Hebesätze für die kommunalen Steuern auf dem niedrigsten Niveau in der gesamten Verbandsgemeinde (VG) Lauterecken-Wolfstein zu belassen, betonte der Ortschef.

Umlagezahlungen sprengen die Millionengrenze

Nichtsdestotrotz betrachte man die finanzielle Entwicklung der Gemeinde in den zurückliegenden Jahren durchaus kritisch. So müsse die Gemeinde mehr als 80 Prozent ihrer Einnahmen als Umlagezahlungen an Kreis und VG abgeben. Dies schränke den Handlungsspielraum im Dorf doch stark ein. Mit 1,2 Millionen Euro überschreiten die Umlagen erstmals die Millionengrenze; in den Vorjahren lag der Betrag jeweils bei rund 720.000 Euro. Ferner geht die VG-Finanzabteilung davon aus, dass Kreimbach-Kaulbach auch in den kommenden Jahren keine schwarzen Zahlen schreiben wird. Für 2028 und 2029 wird mit einem Fehlbedarf von rund 220.000 beziehungsweise 240.000 Euro kalkuliert.

Der Etat für dieses Jahr weist Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von rund 490.000 Euro aus. Der Löwenanteil entfällt auf die schon länger geplante Sanierung der Bachverrohrung im Kapellenweg. Unklar ist laut Sauer, wann die Bauarbeiten beginnen können, da nach wie vor die Zuschusszusage ausstehe. Dagegen seien für die geplanten Sanierungs- und Renovierungsarbeiten im Dorfgemeinschaftshaus vor wenigen Tagen Mittel aus dem Förderprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig“ des Landes bewilligt worden. Geplant ist unter anderem, den Hallenboden zu sanieren und neue Bühnenelemente anzuschaffen. Dafür sind Kosten von rund 80.000 Euro veranschlagt, von denen zirka 74.000 Euro durch den Zuschuss gedeckt sind.