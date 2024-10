Für die Blaubacher Feuerwehr ist bereits seit mehreren Jahren ein Neubau in der Ortsmitte im Gespräch. Die Ortsgemeinde will sich dem Vorhaben mit einem Dorftreff anschließen. Kommt nun Bewegung in das Projekt?

Eine ältere Halle mit drei Garagentoren – das ist das Feuerwehrgerätehaus in Blaubach. Schon seit Jahren ist es nach Angaben von Feuerwehrleuten marode und sanierungsbedürftig. Und schon seit Längerem ist daher auch ein Neubau im Gespräch. Mitten im Dorf, vis-à-vis des Spielplatzes, hatte die Gemeinde bereits eine Wiese gekauft. Doch getan hat sich seither nichts.

Auf dieser Wiese vor dem Spielplatz in der Ortsmitte soll das neue Feuerwehrgerätehaus gebaut werden. Foto: Susanne Cahn

Bewegung kam wieder in das Projekt, als im Mai in nicht-öffentlicher Sitzung Architektenpläne vorgestellt wurden, die einen Dorftreff an das Feuerwehr-Gebäude integrieren. Dafür wurden 30.000 Euro Planungskosten in den Haushalt eingestellt. Der Gemeinderat verabschiedete einen Grundsatzbeschuss, wonach das neue Feuerwehrgerätehaus zusammen mit einem Mehrgenerationenhaus geplant werden soll. Das Ensemble soll eine Einheit bilden, damit könnten Synergieeffekte genutzt werden, so der Tenor.