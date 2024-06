Der Glasfaserausbau hat in Ehweiler offenbar eine unterirdische Quelle zum Vorschein gebracht. In der Straße Wenzelbach sprudele seit dem Glasfaserausbau Wasser aus der Asphaltdecke, informiert Ortsbürgermeister Stefan Reusemann. Das habe im Winter für gefährliche Rutschpartien gesorgt.

Mit dem Wasseraustritt hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung befasst. Es handele sich wohl um eine Wasserader, die Arbeiter währendes des Glasfaserausbaus im Jahr 2022 beim Graben getroffen hatten, berichtet Reusemann. Das Wasser sprudele seither in unterschiedlichen Mengen aus dem Boden aus der Asphaltdecke direkt an einer Reparaturnaht. Wie viel Wasser heraustritt, hänge davon ab, wie stark es geregnet habe, beobachtet der Ortsbürgermeister. Während der Wasseraustritt im Sommer mitunter komplett stagniere, habe es im Winter erhebliche Schwierigkeiten gegeben. „Im vergangenen Winter hatten wir große Probleme, weil das Wasser zu einer dicken Eisschicht gefroren ist“, erläutert Reusemann.

Die Stadtwerke hätten die Straße schon aufgebohrt und die Leitungen kontrolliert. Diese seien alle dicht, so das Ergebnis. Um dem Problem nun auf den Grund zu gehen, beschloss der Gemeinderat, die Straßendecke erneut öffnen zu lassen. Eine Firma aus Kusel wurde hiermit beauftragt. Sie soll nun die Ursache für den Quellaustritt finden.