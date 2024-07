Der Maschinenbauer t-s-i.de Misch- und Dosiertechnik blickt auf das umsatzstärkste Geschäftsjahr seiner Firmengeschichte zurück. Der Familienbetrieb, geführt in zweiter Generation, profitiert aktuell vom Boom in der Caravan-Branche. Am Standort Waldmohr droht es langsam zu eng zu werden, weil ein weiterer Geschäftszweig mehr Platz benötigt.

Das Firmengebäude liegt unscheinbar in der Nähe eines Einkaufsmarkts, einer Autowerkstatt, eines Elektrobetriebs und einer Tierarztpraxis in der Georg-Fleischer-Straße in Waldmohr.