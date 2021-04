Warum dauert es so lang? Die Frage stellen sich viele, die derzeit auf ihren Impftermin warten. Vor allem jene, die sich schon früh beim Land registriert haben. Die Gründe sind vielfältig – doch Besserung ist in Sicht. Wenn auch nicht uneingeschränkt.

Die Wirren um den Impfstoff Astrazeneca: Auf der einen Seite muss man sie verfluchen, auf der anderen Seite haben sie aber auch etwas Gutes. Denn nun kann der Kreis, kann das Impfzentrum, besser eingreifen und steuern in Sachen Impftermine.

Vor rund zwei Wochen war der Knackpunkt. Bis dahin hatte sich das Impfzentrum selbst eine Liste erstellt und fortgeschrieben, wer denn ausreichend priorisiert ist, um kurzfristig einzuspringen, wenn sich abzeichnet, dass Impfdosen übrig bleiben könnten. Das war ein mühsames Unterfangen, zumal das Impfzentrum keinen Einblick in die Liste des Landes hat, wer aus dem Kreis Kusel sich denn für eine Impfung registriert hatte.

Astrazeneca nur noch für Ü 60

Doch Anfang April änderte sich alles – weil Astrazeneca von da an noch für Über-60-Jährige geimpft wurde und wird. Und weil der Kreis zugleich für den anstehenden Samstag etwa 280 Dosen Astrazeneca verimpfen sollte und wollte. Doch im Laufe des Donnerstags leerten sich die sogenannten Slots, die das Kuseler Impfzentrum als Termine an das Land gemeldet und das diese besetzt hatte. Am Abend waren nur noch knapp 90 Slots belegt – alle anderen Impfkandidaten waren abgesprungen. Kusel drohte ein ähnliches Fiasko wie zuletzt dem Pirmasenser Impfzentrum, wo 300 Impftermine nicht wahrgenommen wurden.

Die Kuseler Liste hätte nicht gereicht, um kurzfristig alles wieder zu füllen. Nicht einmal inklusive der Meldungen, die über die zuvor schon für die Über-80-Jährigen eingerichtete Mailadresse an die Kreisverwaltung gegangen waren. Also drängten die Kuseler – Motto: „Bei uns wird keine einzige Impfdosis weggeworfen“ – das Land. Und das rückte die Liste mit allen Registrierten aus dem Landkreis heraus. 6700 Namen. Ergebnis: Alle Impftermine für den Samstag konnten noch vergeben werden; bis Samstag um die Mittagszeit saßen die Verantwortlichen dafür am Telefon.

Liste am Telefon abarbeiten

Seither arbeiten sich die Verantwortlichen regelmäßig telefonisch an der Liste entlang, sobald sich überzählige Impfdosen abzeichnen – zumeist weil Impflinge ihre Termine weder abgesagt noch wahrgenommen haben. Mehrere hundert habe man seither von dieser Liste streichen können, sagen die Impfkoordinatoren. Zum Teil, weil sie über das Land doch einen Termin bekommen haben; zum Teil, weil sie kurzfristig als Nachrücker auf den Windhof kommen durften. Alles händisch, weil das Impfzentrum immer noch keinen direkten Zugang auf die sich täglich aktualisierende Liste hat.

Doch noch immer stehen jede Menge Menschen auf der Liste, die sich am 9./10. März registriert haben. Das war der Zeitpunkt, zu dem unter anderem die Altersgruppe Ü 70 für die Registrierung freigeschaltet wurde. „Damals haben sich sehr viele Leute innerhalb der ersten 48 Stunden registriert. Das war ein riesiger Schwung Anmeldungen“, sagt Impfkoordinatorin Miriam Sommer. Folglich gibt es auch sehr viele Impfwillige, die genau seit diesem Datum auf einen Termin warten und sich darüber ärgern, dass sie allesamt eine Benachrichtigung vom Land erhalten haben, wonach sie Mitte/Ende Mai mit einem Impftermin rechnen könnten.

Registrierungsdatum wichtig

Diesen „riesigen Schwung“ bearbeiten die Verantwortlichen in Kusel immer noch. Sie gehen streng nach Registrierungsdatum vor, seitdem die Impfung der Ü 80 im Kreis abgeschlossen ist. „Es sind keine weiteren mehr registriert“, sagt Landrat Otto Rubly. Wer sich also früh registriert hat, dessen Chancen steigen, womöglich sogar noch im April die erste Impfung zu erhalten.

Tatsächlich hätte es sogar noch etwas schneller gehen können, sagt Sommer. Doch haben zwei Faktoren „ursprüngliche die Impfstrategie des Landes über den Haufen geworfen“. Da ist zum einen natürlich Astrazeneca. Schon die vorübergehende Aussetzung des Impfstoffs sorgte dafür, dass viele jener, die bereits einen Termin hatten, nun wieder auf die Warteliste zurückgebucht wurden – und zwar ganz nach vorne.

Sonderkontingente für Firmen

Faktor zwei greift seit vergangener Woche. Denn bekanntlich ist Impfstoff immer noch ein rares Gut, verhindert, dass das Kuseler Impfzentrum seine Kapazitäten auf das Maximum ausweitet. Und inzwischen ist neben den impfenden Hausärzten ein weiterer Mitbewerber um den kostbaren Impfstoff auf dem Markt: große Betriebe, die nun selbst ihre priorisierten Mitarbeiter impfen. Beispiel BASF.

Das geht, sagt Landrat Otto Rubly, zu Lasten auch des Landkreises Kusel. Oder gerade zu Lasten des kleinen Kreises: „Da wir kaum große Betriebe haben, kommen wir hier nicht in den Genuss von Sonderkontingenten.“ Sonderkontingente, die das Impfen hier noch beschleunigen könnten.

Und auch Sonderkontingente wegen der Grenznähe sind für den Kreis außer Reichweite; obwohl Rubly mit einem Schmunzeln erzählt, er habe auf die Grenze zur Corona-Modellregion Saarland verwiesen. Bislang erfolglos.

Nur einmal stand der Kreis ganz vorne in der Nahrungskette beim Verteilen von Impfstoff: ganz zu Beginn, als die ersten Altenheime geimpft wurden. Als hier die vorrangigen Gebiete festgelegt wurden, hatte der Kreis eine Inzidenz um die 200 – und kam so in den Genuss von Sonderlieferungen. „Aber es kann ja nicht sein, dass wir nun auf eine hohe Inzidenz hoffen müssen, damit wir weitere Sonderzuteilungen bekommen.“