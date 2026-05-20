Der Quirnbacher Walter Seubert baut mit einem Freund in Sri Lanka Zimt an. Im Interview mit Jochen Körbel erklärt er, wie der Zimt vom Feld in die Küche kommt.

Herr Seubert, wie kam es dazu, dass Sie sich um ceylonesische Zimtbauern kümmern?

Meine Frau Elke ist Botanikerin. Sie war auf Sammelreise in Sri Lanka und hat dort Suda Manawadu kennengelernt. Daraus entwickelte sich mit der Zeit eine sehr intensive Freundschaft.

Wie kann es gelingen, den Zimtanbau bei Ihren Freunden zu optimieren?

Wir haben eingeführt, dass größere Flächen mit einer Motorsense gemäht werden. Das größte Problem ist die Erosion des Bodens. Beim Hacken wird das Wurzelwerk des Unkrautes herausgelöst. Dadurch sind die Erosionsschäden beim tropischen Starkregen programmiert. Der Boden wird abgeschwemmt und verliert dadurch Nährstoffe. Wenn mit einer Motorsense gemäht wird, ist das schonender, Erosion und damit Nährstoffverlust werden verhindert.

Shani und Suda Manawadu auf der Plantage. Foto: Walter Seubert/oho

Wird die Bodenqualität kontrolliert?

Wir kontrollieren den pH-Wert und den Nährstoffgehalt regelmäßig. Wir haben die Besonderheit, dass wir einen silicatreichen Sandboden haben. Deswegen wächst der Zimt besonders gut.

Was sind die Voraussetzungen für eine gute Ernte?

Grundlegende Voraussetzung ist der richtige Besatz des Bodens mit Zimtpflanzen. Das heißt konkret: ein Zimtbaum pro Quadratmeter. Ziel ist eine regelmäßige Ernte.

Was sind die klimatischen Bedingungen, die die Zimtpflanzen benötigen?

Zimtpflanzen gedeihen gut, wenn es sehr warm ist. Fünf bis sieben Triebe je Baum in unterschiedlichen Entwicklungsstadien ermöglichen eine ganzjährige Ernte. Bei Temperaturen zwischen 26 und 28 Grad sowie einem Jahresniederschlag von über 2500 Millimeter herrschen optimale Bedingungen.

Pro Quadratmeter wird eine Zimtpflanze gesetzt. Foto: Walter Seubert/oho

Welche Pflegearbeiten müssen durchgeführt werden?

Seitentriebe müssen entfernt werden. Ursprünglich wird das mit der Parang gemacht, einem Haumesser. Damit kann man natürlich keine präzisen Schnitte erzielen. Besser ist es deswegen, wenn man eine Gartenschere verwendet. Ich versuche, meine Freunde dafür zu sensibilisieren. Die Stümpfe, die bei der ursprünglichen Arbeitsweise stehen bleiben, sind Eintrittspforten für Schädlinge, insbesondere für Pilze.

Wir haben jetzt über die Bodenbeschaffenheit, die klimatischen Bedingungen und die Pflegearbeiten gesprochen. Geht es jetzt an die Ernte?

Ja, die Zimternte und die Produktion sind noch reines Handwerk. Zuerst muss die Borke vom geernteten Trieb abgeschabt werden. Damit der Saft sich unter der Rinde sammelt, muss die Zimtstange massiert werden. Die Rinde lässt sich dann viel leichter ablösen.

Folgen noch weitere Arbeitsschritte?

Natürlich. Längere Rindenstücke werden als äußere Hülle ineinandergeschoben. Danach erfolgt die Trocknung. Angestrebt wird eine Restfeuchtigkeit von zehn Prozent. Schimmelbildung ist dann ausgeschlossen.

Und irgendwann landet der Zimt dann bei Ihnen in Liebsthal?

Genau. Er wird in Quirnbach auf dem Markttag verkauft – oder von Oliver Gretzschel und Andi Harth aus Henschtal in deren Imkerei weiterverarbeitet.

Info

Vortrag „Wie der Zimt in die Küche kommt“, inklusive Verköstigung, von Agrar-Ingenieur Walter Seubert am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr, im Bürgerhaus Quirnbach.

