In der Kuseler Fußgängerzone geht nach fast drei Jahrzehnten eine Ära zu Ende: Waltraud Wagner gibt ihre Parfümerie Ende Mai auf. Ganz loslassen will sie aber noch nicht.

Wagner hatte das Geschäft im Mai 1998 von Martha Dziuk übernommen, die dieses aus Altersgründen hatte abgeben wollen. Beide kannten sich bereits aus der Leistungsgemeinschaft inhabergeführter Parfümerie- und Kosmetikfachgeschäfte. Für Wagner war der Schritt naheliegend: In Idar-Oberstein hatte sie den Beruf der Drogistin und Kosmetikerin erlernt und sich bereits 1978 im Alter von 24 Jahren selbstständig gemacht.

Insgesamt führte Wagner im Laufe der Zeit drei Filialen – in Idar-Oberstein, Morbach und Kusel. Die beiden Erstgenannten hat sie bereits vor Jahren geschlossen, nun folgt auch der letzte Standort. Als Hauptgrund nennt Wagner ihr Alter: „Ich habe das Renteneintrittsalter schon einige Jahre überschritten.“ Sie lebt weiterhin in Idar-Oberstein. Die Entscheidung sei ihr schwergefallen – nicht zuletzt wegen der treuen Kundschaft: „Viele sind seit Jahren bei uns. Es tut mir leid für sie, und sie sind auch traurig.“

Es wird immer schwieriger, Fachkräfte zu finden

Beim Blick zurück auf die Anfangszeit betont sie die frühere Wirtschaftskraft in Kusel: „Damals war noch viel los in der Fußgängerzone, es gab keine Leerstände.“ Doch das Kaufverhalten habe sich gewandelt. Der stationäre Einzelhandel stehe unter Druck, auch durch den zunehmenden Internethandel. Besonders durch die und nach der Corona-Pandemie habe sich die Situation weiter verschärft. Zudem habe die Schließung mehrerer Geschäfte in der Umgebung die Attraktivität des Standorts geschwächt.

Die Inhaberin (rechts) legte viel Wert auf individuelle Beratung. Hier im Bild mit Kundin Kassandra Kelly (links) und Mitarbeiterin Ana Feiden. Foto: Eric Sayer

Neben Parfüms, Cremes und Pflegeprodukten – auch speziell für Herren – bot die Parfümerie zeitweise Kosmetikbehandlungen an. Diese musste Wagner jedoch einstellen: Es mangelte an qualifiziertem Personal. „Wir haben immer Wert auf Fachkräfte gelegt, aber es wird immer schwerer, diese zu bekommen“, so Wagner. Zu Spitzenzeiten habe sie zwölf Mitarbeiterinnen in ihren Filialen beschäftigt. Aktuell wird sie in Kusel noch von Mitarbeiterin Ana Feiden unterstützt. Eine geplante Geschäftsübernahme durch Feiden habe sich zerschlagen. Grund seien die strengen Vorgaben großer Kosmetikhersteller: Sie knüpften Lieferverträge an bestimmte Umsatzgrößen und Standortbedingungen. „Mit einer neuen Inhaberin müssten alle Verträge neu abgeschlossen werden – unter den Umständen in Kusel ist das kaum zu erfüllen“, erklärt Wagner.

Das sind die Zukunftspläne der Inhaberin

Trotz ihres bevorstehenden Abschieds denkt sie darüber nach, weiterhin in der Branche tätig zu bleiben – allerdings in reduziertem Umfang. So könne sie sich vorstellen, künftig wieder Kosmetikbehandlungen anzubieten. Konkrete Pläne gebe es jedoch noch nicht. Das Gebäude gehört Wagner, einen Nachfolger gibt es bislang nicht. Was für viele Kunden bleibt, ist die Erinnerung an ein Fachgeschäft, das vor allem durch persönliche Beratung überzeugte. Wagner: „Viele Kunden sind überfordert bei der Produktauswahl. Unsere Stärke war immer die individuelle Beratung – das kann das Internet nicht ersetzen.“